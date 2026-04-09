Уже 4 месяца подряд наши дроны уничтожают больше оккупантов, чем враг вербует, - Сырский

Уже четыре месяца подряд украинские подразделения беспилотных систем уничтожают больше личного состава российских оккупантов, чем те набирают в свои ряды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Александр Сырский, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины удерживают стратегическую инициативу и не позволяют российским войскам возобновить широкомасштабное наступление.

По его словам, одним из ключевых факторов нашего преимущества являются беспилотные силы. Именно эти подразделения в настоящее время наносят наиболее массированный и эффективный удар по врагу.

"Уже четыре месяца подряд, начиная с декабря 2025 года, наши подразделения беспилотных систем уничтожают больше личного состава противника, чем он рекрутирует в свои ряды", - подчеркнул Сырский.

Результаты марта

Главнокомандующий сообщил, что во время совещания по вопросам развития беспилотных систем были подведены итоги и проанализированы результаты марта.

Так, в марте, по сравнению с февралем, на 29% вырос показатель общих потерь личного состава врага, нанесенных нашими подразделениями беспилотных систем.

"В среднем за сутки подразделения беспилотных сил уже выполняют более 11 тыс. боевых задач. При этом по результатам марта поражено на 50% больше верифицированных целей по сравнению со статистикой февраля. Это более 150 тысяч", - отметил Сырский.

Middle Strike

Отдельно он выделил рост эффективности украинских средств Middle Strike.

"Почти 350 ударов на оперативную глубину (30-120 км). Поражено 143 объекта логистики и склада противника, 52 пункта управления российской армии, 20 объектов нефтяной и энергетической отрасли врага и многое другое", - подчеркнул Главнокомандующий.

Он отметил, что это комплексный результат работы отечественных производителей беспилотных авиационных комплексов, роста мастерства операторов и принятых организационных решений.

"Наши наземные роботизированные комплексы в марте также увеличили количество выполненных задач более чем на 50% по сравнению с февралем", - добавил Сырский.

Планы врага

В то же время, подчеркнул он, враг тоже не стоит на месте. Так, согласно данным нашей разведки, по состоянию на начало апреля оккупанты расширили численность своих войск беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих, а к концу 2026 года планируют довести до 165,5 тыс.

Предыдущие заявления Сырского

Как сообщал УНИАН, ранее Сырский рассказал о ситуации в Донецкой области. По его словам, российские оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение в Донецкой области, комбинируя атаки небольшими группами пехоты и массированные налеты дронов.

Он также отметил, что уже почти год части 19-го корпуса успешно отражают попытки противника захватить Константиновку, удерживают позиции и наносят врагу значительные потери.

