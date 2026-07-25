Эта легендарная песня группы The Beatles появилась благодаря случайной оговорке

Более 60 лет спустя композиция остается одной из самых знаковых песен группы.

В июле 1964 года легендарная композиция The Beatles "A Hard Day’s Night" возглавила британский хит-парад, а вскоре стала №1 и в американском Billboard Hot 100. Песня превратилась в мировой феномен, хотя ее культовое название появилось совершенно случайно, пишет журнал Parade.

Как отмечается, идею для него подарил Ринго Старр. После долгого рабочего дня, который затянулся до ночи, барабанщик хотел сказать, что это был "тяжелый день", но, заметив темноту за окном, неожиданно произнес: "It’s been a hard day’s night". Джону Леннону настолько понравилась эта фраза, что она стала названием первого фильма группы, а затем и песни.

Леннон написал композицию всего за одну ночь, а уже через несколько дней The Beatles записали ее в студии. Трек сразу стал символом эпохи битломании: он открывался одним из самых узнаваемых аккордов в истории поп-музыки и идеально передавал энергию группы на пике ее славы.

Видео дня

Более 60 лет спустя "A Hard Day’s Night" остается одной из самых знаковых песен The Beatles - историей о том, как случайная фраза превратилась в мировой хит №1.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой хит 1986 года считается одним из лучших треков для отдыха.

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