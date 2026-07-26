Пассажирские поезда не ходят в Запорожье уже трое суток

В настоящее время должностные лица и профильные службы проверяют, как реализуются меры по усилению защиты объектов железной дороги.

Из-за постоянных российских атак и сложной ситуации с безопасностью пассажирские поезда уже третьи сутки подряд не курсируют непосредственно в Запорожье. Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник в своем Telegram-канале.

По его словам, железнодорожное сообщение с Запорожьем претерпело изменения из-за постоянной угрозы со стороны российских войск. Пассажирские поезда вынужденно останавливаются на подступах к городу уже третий день подряд.

В настоящее время чиновники и профильные службы проверяют, как реализуются меры по усилению защиты объектов железной дороги.

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"Сегодня это не только вопрос безопасности отдельных объектов, но и непрерывной логистики государства", - подчеркнул Калашник.

Также он рассказал, что Запорожская область уже обеспечила 99,1% потребностей объектов тепло- и водоснабжения резервными источниками питания - это один из лучших показателей среди регионов.

"Вместе с народными депутатами мы также обсудили вопрос об изменении правил хранения топлива на объектах критической инфраструктуры. Будем предлагать экспериментальный проект для прифронтовых территорий, который позволит увеличить предельный объем хранения топлива с двух до пяти тонн, - добавил чиновник.

Движение транспорта во время тревог

Киевская кольцевая электричка будет вынуждена останавливаться во время воздушных тревог. Причина - угроза российских атак на транспортную инфраструктуру "Укрзализныци". При этом после получения "зеленого сигнала" от мониторинговой группы - электричка снова выйдет на маршрут и начнет наверстывать отставание по расписанию.

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