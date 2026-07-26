Британские войска получат дроны, прошедшие боевые испытания в Украине, - The Telegraph

AR5 заменят британские дроны Watchkeeper, которые были досрочно выведены из эксплуатации после ряда неудач.

Министерство обороны Великобритании объявило о планах потратить до 400 миллионов фунтов стерлингов (более 532 миллионов долларов) на новые беспилотные летательные аппараты AR5. Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что эти БПЛА, способные проводить разведку на больших расстояниях, будут производиться на новом британском заводе в Суиндоне и, как ожидается, начнут поступать на вооружение в конце этого года.

Разработанные португальской технологической компанией Tekever, дроны AR5 широко используются Украиной с 2022 года. Они способны нести 50 кг сложного оборудования для наблюдения, такого как камеры и датчики, которые могут использоваться для сканирования поля боя на предмет угроз.

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"Беспилотник AR5 производства, доказавший свою эффективность на Украине, был выбран нами для обеспечения нашего персонала снаряжением, которое позволит им опережать возникающие угрозы", - заявил министр обороны Уэс Стритинг.

Важно, что AR5 заменят британские дроны Watchkeeper, которые были досрочно выведены из эксплуатации после ряда неудач. С 2014 года 8 из 54 беспилотников Watchkeeper потерпели крушение. Источники утверждают, что эти аппараты были слишком сложными в управлении для солдат.

Минобороны заявляет, что новый парк дронов AR5 будет значительно превосходить Watchkeeper по своим возможностям, предлагая "значительно улучшенную выносливость, возможности сенсорного управления и надежность".

Украинские дроны

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году дальность полета украинских дронов может достичь 5-10 тысяч километров, и Украина готова делиться этими технологиями с США.

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