Не нужно объявлять искусственные даты: в Австрии высказались о вступлении Украины в ЕС

Власти Евросоза не должны называть конкретные даты вступления Украины, которые могут оказаться нереалистичными.

В настоящее время нет оснований говорить о вступлении Украины в Евросоюз в ближайшие годы. Европейские власти должны озвучить реалистичные сроки, и это не 2029 год.

Об этом заявила в интервью Welt am Sonntag министр Австрии по делам Европы, интеграции и семьи Клаудия Бауэр. "С нынешней точки зрения я не вижу, как полноправное членство Украины может быть реализовано в ближайшие годы. Страна до сих пор находится в состоянии войны. Именно поэтому мы должны быть честными и не давать ложных обещаний народу", – заявила она.

Министр считает, что ЕС не должен называть конкретные даты вступления, которые могут оказаться нереалистичными.

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"Никто сегодня не может всерьёз предсказать, когда закончится война и при каких политических, экономических и институциональных условиях страна выйдет из неё. Именно поэтому мы не должны объявлять искусственные даты вступления, которые впоследствии не могут быть соблюдены", – высказала мнение австрийская министр.

Она подчеркнула, что все страны-кандидаты должны проходить одинаковый путь к членству, которое они должны заслужить, намекнув, что никакого ускоренного вступления Украине не предоставят. По её словам, Украине ещё необходимо выполнить ряд требований, в частности в сферах борьбы с коррупцией, верховенства права и имплементации европейского законодательства:

"Мы должны тщательно оценить способность ЕС принимать новых членов. Присоединение Украины с ее 39 млн жителей и совершенно иной сельскохозяйственной структурой коренным образом изменило бы ЕС".

Бауэр предположила, что вариант постепенной интеграции мог бы стать промежуточным этапом не только для Украины, но и для других государств-кандидатов.

Вступление Украины в ЕС

Украина официально подала заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля 2022 года. Уже 23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус страны-кандидата на членство в ЕС.

При этом процесс евроинтеграции сопровождается проведением Украиной реформ в сферах верховенства права, борьбы с коррупцией, судебной системы, государственного управления и гармонизации законодательства с нормами ЕС. В то же время отдельные страны-члены, прежде всего Венгрия, периодически блокируют открытие отдельных переговорных кластеров. В частности, в июле стало известно, что Будапешт согласился разблокировать открытие шестого переговорного кластера, касающегося внешних отношений.

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