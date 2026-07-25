Украина вошла в тройку стран с самым низким уровнем рождаемости в мире, - BI

Страной с самой низкой рождаемостью оказалось Сан-Марино.

Согласно исследованию Группы Всемирного банка, Украина вошла в тройку стран с самым низким уровнем рождаемости в мире. Об этом сообщает Business Insider.

Группа Всемирного банка собрала данные по общему коэффициенту рождаемости за 2024 год. Эксперты определили количество живорожденных на 1 000 человек в год, а также суммарный коэффициент рождаемости, который отражает среднее количество рождений на одну женщину.

Согласно исследованию, в 2024 году показатель рождаемости в Украине составил 5,5 рождений на 1 000 человек. Коэффициент рождаемости в Украине в том году составлял примерно 1 ребенок на одну женщину.

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Второе место в рейтинге стран с самой низкой рождаемостью досталось Южной Корее - 4,7 рождений на 1 000 человек. Страной с самой низкой рождаемостью в 2024 году оказалось Сан-Марино - 4,2 рождения на 1 000 человек.

В тройку лидеров по коэффициенту рождаемости за 2024 год вошли сразу три африканские страны - Центральноафриканская Республика (46,2 рождения на 1 000 человек), Чад (43,3 рождения на 1 000 человек) и Сомали (42,3 рождения на 1 000 человек).

Данные о смертности и рождаемости в Украине

Ранее Opendatabot, ссылаясь на данные Минюста, писал, что статистика рождаемости и смертности в Украине неутешительна и свидетельствует о том, что ситуация ухудшается с каждым годом.

За первое полугодие 2026 года в Украине родились 73 292 ребенка. В то же время зафиксировано 259 853 случая смерти – это первый официальный рост числа умерших за последние пять лет.

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