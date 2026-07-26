Ученые привязали пластиковые бутылки к рыболовным сетям: это дало неожиданный эффект

Ученые выяснили, что пластиковые бутылки могут не только вредить морским жителям, но и спасать их.

Прикрепление стеклянных или пластиковых бутылок к рыболовным сетям дало неожиданный эффект. Ученые заявляют, что это может предотвратить попадание дельфинов в сети, пишет BBC Wildlife Magazine.

В ходе двух исследований изучалась возможность использования пластиковых бутылок для предотвращения попадания дельфинов в рыболовные сети. Было установлено, что этот метод может работать.

"В Великобритании стационарные рыболовные сети приводят к большему количеству смертей, чем любой другой тип снастей. Мы знаем, что ежегодно в водах Великобритании в жаберных сетях гибнут около 1 000 морских свиней и сотни дельфинов, в том числе 250 обыкновенных дельфинов", – заявили в организации Whale and Dolphin Conservation (WDC).

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В издании подчеркнули, что нейлоновые нити, из которых состоит сеть, практически невидимы для дельфинов, которым зачастую трудно обнаружить сети с помощью эхолокации.

"Некоторые рыболовецкие предприятия используют сети с очень тонкой ячейкой, которые дельфинам может быть трудно обнаружить. Возможно, такие материалы не создают эха, и поэтому дельфины и морские свиньи "вслепую" вплывают в них, просто не замечая их присутствия. Или, возможно, они могут обнаружить сети, но не осознают опасности", - отметили в WDC.

Профессор Ньюкаслского университета Пер Берггрен и его команда решили выяснить, как можно решить эту проблему. Они попробовали прикрепить пластиковые и стеклянные бутылки к рыболовным сетям.

Идея заключается в том, что воздух внутри пустых пластиковых бутылок помогает отражать звук от щелчков эхолокации дельфинов, а в стеклянные бутылки были помещены металлические болты, чтобы создавать звенящий звук при их движении в воде.

Результаты исследований

В рамках первого исследования к более чем 1 600 рыболовным сетям в Занзибаре, Перу и Бразилии прикрепили стеклянные и пластиковые бутылки, а затем сравнили результаты с сетями, на которых бутылок не было.

Результаты оказались неоднозначными. В Перу, где сети подвешиваются близко к поверхности воды, бутылки не повлияли на количество дельфинов, морских свиней или черепах, попавших в сети, но увеличили улов целевых видов рыб. Использование пластиковых бутылок также привело к увеличению количества пойманных акул.

В Занзибаре добавление бутылок в сети также привело к увеличению улова тунца, однако дельфины не попадали в сети (в том числе и в контрольных сетях без бутылок), поэтому сделать вывод об эффективности этого метода не удалось.

Однако в Бразилии ученым повезло больше. Там сети закрепляются на морском дне.

"Пластиковые бутылки показали многообещающие результаты в Бразилии, потенциально сокращая прилов дельфинов и одновременно увеличивая улов рыбы, хотя для подтверждения этого необходимы дальнейшие испытания", - рассказали ученые.

Кроме того, позже ученые повторно провели испытания с сетями, установленными на морском дне. Команда обнаружила, что отражатели из пластиковых бутылок сократили прилов дельфинов на 88%. На объём улова целевых видов рыб это не повлияло.

Исследователи уверены, что этот метод можно легко опробовать в других регионах, так как его реализация стоит совсем недорого. Тогда удастся узнать лучше, насколько он эффективен.

В пещерной реке в Алабаме открыли новый вид рыб

Ранее в заполненной водой пещере Бобкэт в Алабаме биологи из Обернского университета обнаружили в пещере бледную, безглазую рыбу длиной менее 5 см. Новый вид получил внушительное название: пещерная рыба-демон (Demogorgonichthys arcanus).

Пещерная рыба-демон является родственником более распространенного южного вида пещерных рыб (Typhlichthys subterraneus), а также более редкой алабамской пещерной рыбе (Speoplatyrhinus poulsoni). Однако обладает ключевыми отличиями. Помимо уникальной морды, формы тела и отсутствия окраски, у демонической пещерной рыбы отсутствует часть ключевого гена, связанного со светочувствительностью - она никак не реагирует на свет.

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