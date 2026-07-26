Курс валют в Украине сегодня: какие цены на доллар и евро в обменниках 26 июля

Курс валют может отличаться по регионам.

Уходящая неделя для международного валютного рынка была довольно-таки неспокойной из-за новой волны геополитической напряженности и скачков цен на нефть. В то же время в Украине ситуация более спокойная, а гривня остается стабильной.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в воскресенье, 26 июля, в большинстве обменников и работающих отделений банков будет находиться в пределах: прием - 44,35-44,70 грн и продажа - 44,80-45,20 грн. При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах: прием - 50,70-51,15 грн и продажа - 51,20-51,60 грн.

По его словам, в силу специфики военной ситуации в некоторых регионах Украины может наблюдаться и дополнительный разброс котировок по доллару и евро именно из-за близости к фронту. Так, цены в обменниках в этих районах могут отличаться на 3−7 копеек по доллару и на 5−10 копеек по евро.

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Национальный банк Украины установил на понедельник, 27 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,81 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,96 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 44,80/44,83 грн/долл., а к евро – 50,96/50,98 грн/евро.

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