Тарифы на воду в Киеве: эксперт сказал, когда они вырастут

Тарифы на воду в столице вырастут сразу вдвое.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение для жителей Киева вырастут до 63,79 грн за кубометр в ближайшие два месяца.

Об этом в эфире "Новости.LIVE" сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он отметил, что, вероятно, повышение тарифов произойдет с 1 августа или с 1 сентября.

По его словам, киевские власти не хотели одновременно принимать решения о повышении платы за проезд в общественном транспорте и повышении тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Видео дня

"Они растянут это на несколько месяцев. С 1 июля плату за транспорт повысили. Думаю, что с 1 августа или 1 сентября нас ждет повышение тарифа на воду", – сказал Попенко.

В настоящее время тариф на воду в столице составляет 30,38 грн за кубометр: водоснабжение – 16,16 грн за кубометр, а водоотведение – 14,22 грн за кубометр.

Рост тарифов на воду

Как сообщал УНИАН, "Киевводоканал" в ответ на запрос агентства сообщил, что планирует изменить тарифы до экономически обоснованного уровня. В то же время столичные власти, несмотря на анонс новых тарифов, до сих пор не знают, с какой даты они начнут применяться.

По словам предприятия, сейчас продолжается процедура изменения тарифов, которая регламентирована постановлением Кабинета Министров. Это длительный процесс, включающий уведомление, анализ расчетов предприятия, их обоснование и подтверждение.

21 июля в КГГА сообщили, что тарифы на водоснабжение и водоотведение для жителей Киева вырастут до 63,79 гривны за кубометр. Соответствующий тариф был утвержден Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, еще в 2024 году.

В то же время "Киевводоканал" предлагал увеличить тарифы на воду до 88,90 грн за кубометр. Согласно расчетам, тариф на централизованное водоснабжение должен был составить 50,69 грн за куб., а на водоотведение – 38,21 грн за куб.

Вас также могут заинтересовать новости: