'Не пиратские рейды': в 'Азове' рассказали, как блокируют трассы на оккупированном юге

Оккупантам крайне сложно контролировать маршруты на расстоянии до 250 километров.

Украинские военные продолжают усиливать контроль над ключевыми логистическими маршрутами российских оккупантов на юге. Как рассказал изданию LB.ua офицер беспилотных сил 1-го корпуса Нацгвардии "Азов", операция по поражению вражеской логистики проводится по четкому плану и уже существенно влияет на возможности армии РФ на фронте.

По его словам, сначала подразделения сосредоточились на трассе Мариуполь – Донецк, ведь именно по ней проходил основной поток снабжения для российских войск. Впоследствии разведка зафиксировала, что через Мариуполь к логистическим узлам поступает еще больше боеприпасов, которые далее распределяются на северное направление, а также на Запорожский фронт и в Крым.

После этого украинские силы начали брать под контроль и эти маршруты. Как объясняет военный, между подразделениями происходит четкая координация: каждое отвечает за отдельные дороги и логистические направления. Он подчеркивает, что речь идет не о хаотичных ударах, а о системной операции по ограничению снабжения врага.

"Это же не пиратские рейды, а сформированная операция по перекрытию логистики. Каждая дорога закрепляется за своим подразделением. Не буду всех афишировать", – сказал азовец.

Кроме 412-й бригады, которая рассказала о своих успехах, остальные пока работают в тени, говорится в статье.

Офицер отмечает, что чем дальше украинские средства поражения добираются в тыл противника, тем сложнее россиянам организовать эффективную защиту. Если вблизи фронта оккупанты еще могут насыщать территорию мобильными огневыми группами, радарами и перехватчиками, то прикрывать маршруты на глубину до 250 километров для них уже крайне проблематично.

"На такую глубину ни одна армия не найдет достаточно ни людей, ни ресурсов. А мы уже знаем, что Россия испытывает нехватку человеческого "мяса", чтобы бросать его на нас. Нарастить количество мобильных огневых групп для нее проблематично", – сказал военный.

По его словам, Россия пока не смогла найти действенных способов противодействия украинским ударам. Сами дроны не являются новыми, однако изменились подходы к их использованию. Теперь оккупантам приходится защищать огромные участки дорог, что технически практически невозможно.

Теперь оккупантам нужно прикрывать огромные площади: опасный участок только на одной автодороге – 250 километров, а "дорог там очень много".

"Сетки – не вариант в этом случае. Они использовали сетки для защиты своих логистических путей у линии фронта, но это не очень им помогло", – сказал он.

Россияне пытаются использовать грунтовые дороги и обходить опасные участки, однако это не позволяет им избежать потерь времени. Если раньше доставка грузов занимала несколько часов, то теперь на это может уходить от шести до двенадцати часов и более. Из-за этого войска РФ несвоевременно получают топливо, боеприпасы и дроны, что уже влияет на интенсивность их огня на передовой.

Военный добавляет, что главной целью украинских операторов являются не отдельные танки или укрепления, а именно транспорт с ресурсами для российских подразделений. По его словам, поразить грузовик с боекомплектом или FPV-дронами значительно проще и эффективнее, чем охотиться на хорошо замаскированные позиции противника.

"Если нам нужно уничтожить позицию российских пилотов, придется задействовать много наших экипажей, потому что противник замаскирован, сидит в укрытии. Это сложно. Уничтожить грузовик, который везет на эту вражескую позицию FPV, гораздо проще", – пояснил офицер.

Ситуация на юге

Как писал УНИАН, спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал, что ситуация на юге Украины напряженная, ежедневно увеличивается количество боевых столкновений. Всего за прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений, в том числе – на Ореховском направлении украинские бойцы остановили девять попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степногорск, Щербаки, Плавни, Малые Щербаки, Малая Токмачка.

Россияне активизировались на некоторых участках Ореховского направления, пытаясь выйти на окраины Орехова до 31 мая. Однако они не могут продвинуться вперед – ведь на пути у них Малая Токмачка – населенный пункт, который является важным узлом украинской обороны.

