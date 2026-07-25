'Сложно представить': 46-летняя беременная Витвицкая откровенно высказалась о декрете

Ведущая призналась, что ей сложно представить себя без работы.

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая в свои 46 лет ждет первенца, призналась, что ее беспокоит перед уходом в декрет.

"Сейчас на 33-й неделе беременности ранние подъемы – интересный квест, но малыш соглашается работать вместе со мной. Готовимся к декрету и уверена, что буду скучать по этой утренней атмосфере загонов и всеми коллегами", - отметила она в Instagram.

На записанном видео ведущая добавила, что никогда прежде не оставалась без работы на такой длительный срок.

Видео дня

"Поняла, что буду скучать за этим периодом, потому что действительно с 17 лет работала и никогда не останавливалась… Как-то мне сейчас сложно представить, как я несколько месяцев буду без работы, но верим в лучшее", - сказала она.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Витвицкая на 30-й неделе беременности рассказала о важном решении, связанном с декретом:

"30 недель – это тот рубеж, когда врач уже сказала, что официально могу идти в декрет. Но мы с малышом решили, что еще июль поработаем. Итак, еще некоторое время будем видеться с вами в эфире".

Вас также могут заинтересовать новости: