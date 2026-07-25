Три страны создадут 'Щит Ахилла': союз против Турции укрепляется

Греция запускает масштабную программу перевооружения, которую откладывала 10 лет, и потратит на нее миллиарды евро. В этом ей помогут две страны.

Греция запускает масштабную программу перевооружения стоимостью 4,2 млрд евро, центральным элементом которой станет создание современной системы противовоздушной, противоракетной и противодроновой обороны под названием "Щит Ахиллеса".

Проект реализуется в сотрудничестве с Израилем и Кипром на фоне напряженных отношений с Турцией, пишет Tech. В частности, по словам министра обороны Греции Никоса Дендиаса, страна "вступает в новую эру". Большая часть финансирования – около 3 млрд евро – будет направлена на закупку израильских компонентов для новой оборонной системы.

Что еще купит Греция

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Помимо "Щита Ахилла", Афины значительно укрепят свои вооруженные силы. В частности, в программу закупок входят:

израильские беспилотники Heron;

бразильские военно-транспортные самолеты Embraer C-390 Millennium;

ракеты для американских ударных вертолетов Apache;

другие современные системы вооружения.

Отмечается, что новая программа является частью масштабной военной реформы, которую правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса объявило в 2025 году. В Афинах назвали её важнейшей модернизацией греческих вооружённых сил в современной истории страны.

Альянс против Турции

В конце 2025 года Греция, Израиль и Кипр заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. По мнению аналитиков, этот формат призван сдерживать Турцию, с которой все три государства имеют серьезные противоречия.

Наиболее острыми остаются спор вокруг Северного Кипра, а также конфликт по поводу исключительных экономических зон в Эгейском море и восточной части Средиземного моря, где были обнаружены крупные месторождения углеводородов.

Греция меняет поставщиков оружия

В конце 2025 года Афины подтвердили намерение закупить израильские компоненты противовоздушной обороны для "Щита Ахилла", а также реактивные артиллерийские системы PULS.

В то же время Греция стремится диверсифицировать поставки вооружения и уменьшить зависимость от традиционных европейских партнеров, таких как Франция и Германия. Несмотря на это, сотрудничество с Парижем продолжается: в этом году стороны подтвердили оборонное соглашение, заключенное еще в 2021 году, в рамках которого Греция получает французские фрегаты Belharra и истребители Rafale.

Отмечается, что Греция из-за финансового кризиса, длившегося с 2009 по 2018 год, была вынуждена отложить масштабную модернизацию армии, но сейчас страна активно наверстывает упущенное, инвестируя миллиарды евро в обновление вооруженных сил.

Другие новости об оружии

Ранее сообщалось, что в Германии начнут производство ракет ATACMS. Аналитики ответили, может ли на них рассчитывать Украина.

Также сообщалось, что Израиль разработал новейшую систему уничтожения дронов с помощью лазера. Лазер, получивший название DroneLight, можно подключить к любому типу датчика, который будет наводить его на цель.

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