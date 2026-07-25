Контролируемый экспорт избыточного газа может обеспечить компаниям средства на восстановление после атак – ICC Ukraine

Контролируемый экспорт части избыточного природного газа может дать украинским компаниям дополнительные средства на ремонт поврежденных объектов, бурение новых скважин и поддержание добычи.

Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец

По его словам, ситуация на украинском газовом рынке существенно изменилась: коммерческое потребление почти вдвое ниже, чем до полномасштабной войны, а частная добыча уже покрывает потребности этого сегмента рынка и иногда превышает их. В то же время в подземных хранилищах накоплено около 12,85 млрд кубометров газа – больше, чем в прошлом году.

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При этом газодобывающие предприятия продолжают работать под российскими ударами и нуждаются в значительных инвестициях в восстановление инфраструктуры и новое бурение.

"Здесь логика проста: если часть избыточного газа можно будет экспортировать, компании получат дополнительные средства на ремонт поврежденной инфраструктуры, новое бурение и поддержание добычи", – отметил Трохимец.

По его словам, речь не идет о неограниченном экспорте. Проект постановления Кабинета министров предусматривает контролируемый механизм: ежемесячный лимит не должен превышать 15% фактической добычи предыдущего месяца. Газ предлагается продавать только через специализированные биржевые торги, а экспортировать его смогут согласованные компании после получения лицензии. Неиспользованные объемы не будут переноситься на следующий месяц.

Эксперт добавил, что государство оставляет за собой право оперативно приостановить экспорт в случае возникновения угроз энергетической безопасности.

"Если она одновременно защищает внутренний рынок и дает украинским газодобывающим компаниям ресурс для восстановления после российских атак, такая модель заслуживает профессионального обсуждения", – сказал Трохимец.

Напомним, по данным аналитиков, частная добыча газа в Украине до сих пор остается примерно на 26% ниже, чем в 2021 году.

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