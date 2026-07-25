Украинские военные впервые поразили российский 'аналог' HIMARS, - СМИ

Это произошло во время отражения масштабного механизированного наступления противника на Добропольском направлении.

Силы обороны Украины впервые поразили реактивную систему залпового огня "Сарма", которую российские пропагандисты называют "аналогом" американского комплекса HIMARS. Об этом сообщает "Милитарный".

Видео поражения опубликовал в Facebook 1-й корпус НГУ "Азов". Бойцы сообщили об отражении масштабного механизированного наступления российских оккупационных войск на Добропольском направлении.

В "Милитарном" отметили, что для поддержки своих механизированных колонн россияне также задействовали РСЗО "Сарма", которую впоследствии уничтожили Силы обороны с помощью ударного дрона авиационного типа.

Видео дня

При этом аналитики добавили, что эта система является развитием программы "Кама", цель которой – создать облегчённую 300-мм реактивную артиллерийскую систему с управляемыми боеприпасами.

В 2023 году российские СМИ впервые публично объявили о работе над РСЗО на шасси "КамАЗ" с улучшенной мобильностью.

Аналитики отметили, что первая "Сарма" была продемонстрирована лишь спустя два года на мощностях предприятия "Мотовилихинские заводы", откуда стало известно об уменьшении веса почти на 10 тонн по сравнению с 33-тонным "Торнадо-С". Более компактная машина с пусковой установкой, количество направляющих которой сократили до шести, была смонтирована на четырехосном шасси КамАЗ-63501 с бронированной кабиной.

Согласно информации из закупочных документов, имеющейся в распоряжении издания, в 2024 году российское оборонное ведомство заказало 12 пусковых установок и столько же транспортно-заряжающих машин к ним.

Каждая реактивная установка обошлась российской армии в 155 млн рублей или 1,9 млн долларов, что оказалось немного дороже, чем "Торнадо-С" на тяжелом колесном шасси, которые заказывались параллельно. Еще 64 млн рублей стоила ТЗМ на том же шасси.

Российской армии начали поставлять РСЗО "Сарма"

Как сообщал УНИАН, генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал на встрече с Владимиром Путиным, что в 2025 году в российскую армию начали поставлять новую реактивную систему залпового огня "Сарма".

Чемезов подтвердил, что калибр РСЗО составляет 300 мм. Главными преимуществами боевой машины, по его словам, являются мощность, мобильность и защищенность экипажа.

По словам специалистов, фактически "Сарма" является реинкарнацией опытной РСЗО под индексом 9А52-4 "Кама", которую впервые представили еще в 2007 году. Проект не имел успеха и не пошел в серийное производство. Впоследствии на выставках демонстрировали лишь его макет.

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