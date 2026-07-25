Исчисляется минутами: эксперт рассказал, сколько времени нужно РФ для удара баллистикой

По словам Храпчинского, удары баллистическими и аэробаллистическими ракетами фактически не оставляет времени на размышления или проверку новостей.

Время от момента, когда враг узнал о потенциальной цели, до непосредственного применения баллистического и аэробаллистического вооружения – значительно короче, чем считает большинство. Об этом заявил офицер резерва Воздушных сил Вооруженных сил Украины, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский на своей странице в Facebook.

Храпчинский рассказал, что реальное время для нанесения удара по нужной точке составляет всего 20–30 минут с момента получения точных координат. По его словам, в этот временной интервал полностью укладывается вся технологическая цепочка врага: от верификации цели и обработки разведданных до ввода полетного задания и непосредственного попадания.

"Поскольку разведывательно-ударные контуры работают на предельных скоростях, понимание технического тайминга каждой системы дает четкое представление о реально имеющемся времени на реакцию", - подчеркнул эксперт.

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Храпчинский отметил, что для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" ввод полетного задания максимально автоматизирован и при наличии готовых координат занимает от 10 до 30 секунд. Более того, расчет траектории непосредственно на пусковой установке длится всего 1–3 минуты.

"При условии, что пусковая установка уже находится в боевой готовности на позиции, предстартовая подготовка с подъемом ракеты в вертикальное положение и инициализацией навигационных систем занимает около 4–7 минут (или 16–20 минут при развертывании непосредственно с марша)", - добавил эксперт.

Храпчинский подчеркнул, что время подлета баллистической ракеты 9М723 на расстояние 300–500 км составляет всего 2,5–4 минуты, общий цикл удара по цели от момента её обнаружения любыми средствами разведки, включая беспилотники и средства радиоэлектронной разведки, до взрыва может составлять всего 5–10 минут.

"Кинжал" способен ударить по любой точке Украины

Кроме того, Храпчинский напомнил, что аэробаллистический комплекс Х-47М2 "Кинжал" способен охватывать всю территорию Украины независимо от точки запуска. Однако он имеет более длительный общий цикл подготовки к удару из-за привязки к авиационному носителю МиГ-31К.

"Загрузка полетного задания в систему занимает те же 1–3 минуты, однако самолету требуется еще около 12–20 минут на взлет, выход в пусковой район, набор высоты 12–15 км и разгон до сверхзвуковой скорости для придания ракете начального кинетического импульса. Именно эта подготовительная фаза носителя позволяет нашей системе мониторинга объявлять тревогу заранее, хотя после отделения от подвески сама ракета преодолевает расстояние до цели за те же считанные 2,5–6 минут", - объяснил эксперт.

По словам Храпчинского, удары баллистическими и аэробаллистическими ракетами фактически не оставляет времени на размышления или проверку новостей. Он отметил, что единственным решающим фактором остается скорость перехода в укрытие.

Массовые атаки баллистикой позволяют Путину оттянуть объявление мобилизации

Ранее TVP World писало, что возможность использовать баллистические ракеты дают российскому диктатору Владимиру Путину возможность оттянуть введение новой волны мобилизации.

В издании отметили, что Россия проводит массированные ракетные обстрелы Киева в то время, когда наземная кампания потеряла темп, а потери превышают количество набранных солдат. При этом РФ использует момент, когда Украина и союзники имеют недостаток противоракет для ППО.

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