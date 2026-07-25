У Путина цинично ответили на предложение Токаева о заморозке войны в Украине

По словам Пескова, с учётом позиции Киева как таковая "заморозка" невозможна.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин отреагировал на предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о "заморозке" войны в Украине. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

"Конечно, отреагировал. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию (так в РФ называют начатуб ими войну в Украине)", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как президент РФ в ходе беседы отреагировал на соответствующее предложение Токаева.

Пресс-секретарь отметил, что с учетом позиции Киева "как таковая заморозка невозможна".

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"Для нас есть главное условие - мы должны достичь своих целей", - подчеркнул он.

Песков напомнил, что условия для остановки боевых действий были изложены в МИДе РФ два года назад.

"Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Предложение Токаева

Ранее Токаев на встрече в Омске с Путиным предложил заморозить войну в Украине, вернуться к стамбульской формуле урегулирования и двигаться в сторону мира.

"Может, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира", - сказал он.

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