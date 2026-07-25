Дмитрий Усов может стать новым главой КМВА: СМИ узнали подробности

В политических и медийных кругах Киева появилась информация о возможном назначении бригадного генерала Дмитрия Усова на должность главы Киевской городской военной администрации. В то же время, как пишет издание ua.news, эти данные пока не имеют официального подтверждения, а среди других возможных кандидатов также называют руководителя Оболонского района Кирилла Фесика и главу Деснянского района, о котором писали столичные СМИ.

"Дмитрий Усов – не новичок в системе безопасности и государственного управления. По открытым источникам, он является бригадным генералом и секретарем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, а также работал в структурах СБУ и ГУР МО Украины. Именно эта биография делает его заметной фигурой в контексте столичного управления в условиях войны, когда от руководителя КМВА ожидают не только административного управления, но и глубокого понимания ситуации с безопасностью", – пишет издание.

Сторонники такого кадрового решения отмечают, что Усов имеет опыт работы в силовых структурах, хорошо ориентируется в военной вертикали и непосредственно вовлечен в процессы возвращения украинских пленных домой. В этом смысле его возможное назначение могло бы означать усиление компонента безопасности в управлении столицей, где вопросы гражданской обороны, координации с военными и кризисного реагирования остаются критически важными.

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В то же время активно обсуждаются и альтернативные сценарии. Фесик и сейчас возглавляет Оболонскую РГА, а его имя давно фигурирует в публичных дискуссиях о возможных кадровых изменениях в Киеве. В публичном пространстве неоднократно появлялись и другие фамилии, но пока ни одна из них не была подтверждена официально.

Отдельно стоит учитывать и изменение политического контекста вокруг КМВА, отмечает издание. После увольнения Тимура Ткаченко с должности главы администрации 16 июля 2026 года официально не было сообщено, кто именно возглавит столичную военную администрацию. Это и создало почву для слухов, инсинуаций и различных версий относительно будущего назначения.

Если новость об Усове подтвердится, это будет назначение с явным акцентом на безопасности, что логично в условиях военного положения и постоянных вызовов для столицы. Если же решение будет иным, то само появление таких слухов свидетельствует о том, что Банковая ищет модель управления Киевом, которая совместит политическую управляемость, безопасность и взаимодействие с городскими властями, подчеркнули журналисты.

"На данном этапе корректнее говорить не о факте назначения, а об одной из наиболее заметных версий кадрового решения в отношении КМВА", – добавили в издании.

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