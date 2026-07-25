Самые дешевые страны Европы для отдыха: где украинцы могут сэкономить на путешествии

Одни страны славятся дешевыми продуктами, в других – недорогие отели, третьи предлагают очень доступный алкоголь.

Стоимость отдыха в европейских странах может существенно различаться в зависимости от направления и структуры расходов. Как пишет Euronews, перед бронированием поездки стоит сравнить средние цены на проживание, питание и повседневные расходы, ведь даже популярные туристические страны могут существенно различаться по уровню цен.

Какая страна Европы является самой дешевой для отдыха?

Авторы исследования отмечают, что статистика отражает средний уровень цен в стране, а не в отдельных курортных городах. Поэтому в столицах или популярных туристических местах стоимость проживания и услуг может быть значительно выше средней.

По данным Euronews, самой выгодной страной по общему уровню цен остается Турция. Как отмечается в исследовании, если средняя потребительская корзина товаров и услуг в странах Европейского Союза стоит 100 евро, то в Турции ее стоимость составляет около 59,6 евро.

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В то же время самой дорогой страной среди тех, что вошли в анализ, оказалась Франция.

Где в Европе самые дешевые отели и рестораны?

Как сообщает издание, именно проживание и питание составляют одну из крупнейших статей расходов во время путешествий. Исследование показало, что Франция возглавила рейтинг стран с самыми дорогими отелями и ресторанами, поэтому эти расходы стоит учитывать еще на этапе планирования поездки.

Зато самой выгодной страной для проживания и посещения заведений общественного питания стала Португалия. В среднем цены на отели и рестораны там на 26,4% ниже среднего показателя в Европейском Союзе.

В какой стране самый дорогой и самый дешевый алкоголь?

Отдельно исследователи сравнили цены на алкогольные напитки. Несмотря на в целом невысокий уровень цен в Турции, именно алкоголь там оказался самым дорогим среди исследуемых стран.

В то же время, согласно данным исследования, выгоднее всего покупать алкогольные напитки в Италии, где их стоимость является одной из самых низких среди проанализированных европейских стран.

Что стоит учесть перед планированием бюджетного путешествия?

Как отмечает Euronews, ориентироваться только на средний уровень цен не стоит. Итоговый бюджет зависит от сезона, конкретного региона, способа передвижения, категории отеля и личных расходов туриста.

Кроме того, перед поездкой эксперты советуют заранее бронировать жилье, сравнивать цены на транспорт и оформлять туристическую страховку. Это поможет избежать непредвиденных расходов и чувствовать себя увереннее во время путешествия.

Другие советы туристам

Как писал УНИАН, итальянская кухня имеет свои неписаные правила, которые туристы часто нарушают, не зная местных традиций. Исследовательница Ева Сандоваль дала ряд советов туристам, как не опозориться в итальянском ресторане.

Также мы рассказывали, как путешествовать бюджетно, не жертвуя при этом базовым комфортом. Своим опытом поделился опытный турист.

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