РФ потеряла в Украине и восполнила 4 000 танков, в Британии их всего 200, - генерал США

Запад должен вспомнить, как производить много оружия, чтобы не проиграть крупную войну.

Война в Украине заставила НАТО пересмотреть подходы к обороне. Главным вызовом для Запада стало восстановление способности производить оружие в больших объемах. Такое мнение высказал бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи в интервью для подкаста Boots on the Ground.

По словам Каволи, его поразило то, насколько быстро истощаются запасы вооружения стран НАТО из-за помощи Украине и насколько слабой оказалась оборонно-промышленная база Запада, неспособная оперативно пополнить эти запасы.

Полномасштабное вторжение России в Украину продемонстрировало, что производственные возможности США и Европы были рассчитаны на мирное время, а не на масштабную войну, отмечает он. Особенно быстро возник дефицит артиллерийских боеприпасов. Именно поэтому, по словам Каволи, одной из ключевых стратегических задач для НАТО на ближайшие годы является восстановление способности массово производить оружие и быстро внедрять инновации, подобно тому, как это происходит в Украине.

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Говоря о характере современной войны, эксперт подчеркнул, что главным уроком украинского фронта является беспрецедентный масштаб боевых действий.

"Россия потеряла в этой войне более 4000 основных боевых танков. Четыре тысячи. Для сравнения: в Великобритании их около 200, и она сокращает парк примерно до 150. Во Франции – действующий парк около 220. У Канады – 74. Россия потеряла танков больше, чем весь парк крупного союзника, умноженный в несколько раз, – и при этом восполнила потери", – отметил Каволи.

По мнению генерала, этот масштаб сопоставим с тем, что было во время Второй мировой войны. Каволи подчеркивает, что тогда союзники победили не столько благодаря таланту генералов, сколько благодаря "фантастической" промышленной мощи.

Украина и НАТО

Как писал УНИАН, в начале вторжения Украина полностью зависела от помощи союзников, но теперь союзники получают взамен все более полезный украинский опыт, который уже влияет на военную доктрину НАТО.

Также мы сообщали, что украинские Военно-морские силы впервые в истории получили право управлять силами НАТО после успешного прохождения оценки NEL-2 в ходе совместных военных учений "Си Бриз 2026". Штаб противоминных действий ВМС Украины получил статус "Полностью готовый к выполнению миссии", что подтверждает его способность действовать в соответствии со стандартами Объединенного командования НАТО.

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