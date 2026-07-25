В Чёрном море россияне обстреляли гражданское судно с кукурузой: много раненых

В настоящее время продолжаются поиски ещё двух членов экипажа.

В субботу, 25 июля, российская оккупационная армия дважды атаковала иностранное гражданское судно дронами вблизи Одессы. Пострадали как минимум 7 человек.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, РФ продолжает атаки на гражданское судоходство в Черном море.

"Вражеские БПЛА дважды нанесли удары по гражданскому торговому судну под флагом Палау, которое следовало с грузом кукурузы. Во время первого удара были зафиксированы повреждения верхней палубы и грузового трюма. В результате повторного удара произошло возгорание надстройки", – рассказал чиновник.

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По предварительным данным, пострадали 7 человек. Экипаж и лоцман эвакуированы на берег силами ВМС ВСУ. Судьба еще двух человек неизвестна, добавил он.

Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

Как уточнила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, среди пострадавших – члены экипажа и украинский лоцман.

По данным Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, судно было атаковано во время выхода из порта Одесской области, на его борту находилось почти 2,8 тысячи тонн кукурузы.

Удары по Одесской области

Как писал УНИАН, Одесса и Одесская область, в частности порты, более двух недель находятся под ударами ракет и дронов, наносимыми Россией. Также оккупанты прицельно атакуют гражданские коммерческие суда, которые перемещаются по морскому коридору. Например, 19 июля тремя ракетами типа Х-59/Х-69 были нанесены удары по сухогрузу GOLDEN LEO, который двигался по Черному морю, чтобы выйти из зоны боевых действий после погрузки. Погибли 9 моряков – граждане Сирии и Индии, самому молодому из которых было 19 лет. Вместе с ними погиб 66-летний лоцман государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

Начальник Одесской ОГА Олег Кипер подтвердил, что из-за массированных ударов по портам в Одесской области и по иностранным гражданским коммерческим судам фактически остановился украинский экспорт через Черное море. По его словам, с 2023 года, когда был открыт "морской коридор", оккупанты все время пытались его сорвать. Однако таких массированных атак, как происходящие в последнее время, раньше не было, и такой террор "создает определенные проблемы и сокращает объемы экспорта-импорта" через порты Одесской области.

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