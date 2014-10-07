В Донецкой области террористы снова привязали украинского патриота к "позорному столбу"

Мужчину привязали на перекрестке возле дома культуры в поселке Зугрес-2 около 8 утра. Его называют "карателем", передает zn.ua.

Террористы заявляют, что задержанный ими мужчина - доброволец батальона "Донбасс" с позывным "Зугрес".

Читайте такжеТеррористы отпустили донецкую патриотку Ирину Довгань - СМИ

"Взят был дома, когда в очередной раз приехал на выходные, отдохнуть и подлечить ногу, поврежденную еще в боях под Иловайском", - сообщается на информационных страницах сепаратистов.

Напомним, ранее в Донецке террористы привязали к столбу и избили украинскую патриотку.