В Донецкой области террористы снова привязали украинского патриота к "позорному столбу"
14:21, 07 октября 2014Политика
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В Зугресе Донецкой области боевики привязали к столбу мужчину. Об этом сообщают на страницах сепаратистов в социальных сетях, передает "Громадське ТБ".
Террористы заявляют, что задержанный ими мужчина - доброволец батальона "Донбасс" / vk.com/crimea_this_ua
Мужчину привязали на перекрестке возле дома культуры в поселке Зугрес-2 около 8 утра. Его называют "карателем", передает zn.ua.
Террористы заявляют, что задержанный ими мужчина - доброволец батальона "Донбасс" с позывным "Зугрес".
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"Взят был дома, когда в очередной раз приехал на выходные, отдохнуть и подлечить ногу, поврежденную еще в боях под Иловайском", - сообщается на информационных страницах сепаратистов.
Напомним, ранее в Донецке террористы привязали к столбу и избили украинскую патриотку.
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