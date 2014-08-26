В Донецке террористы привязали к столбу и избили украинскую патриотку (фото)
13:21, 26 августа 2014Политика
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В Донецке на тротуаре оживленной улицы рядом с КПП, боевики завернули женщину в украинский флаг и заставили ее стоять, рыдая от ужаса, с табличкой с указанием ее как доносчика для украинской артиллерии.
Mauricio Lima / New York Times
На табличке написано: "Она убивает наших детей». Боевики заявили, что она была шпионом и все, что будет с ней, «будет заслуженным», сообщает New York Times.
Часть проезжающих мимо остановили свои автомобили, чтобы выйти и плюнуть ей в лицо, некоторые били женщину по лицу и бросали помидоры.
Это жесточайшее действие развернулось на следующий день после «парада» украинских военнопленных в центре Донецка.
Mauricio Lima / New York Times
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