В Донецке террористы привязали к столбу и избили украинскую патриотку (фото)

На табличке написано: "Она убивает наших детей». Боевики заявили, что она была шпионом и все, что будет с ней, «будет заслуженным», сообщает New York Times.

Часть проезжающих мимо остановили свои автомобили, чтобы выйти и плюнуть ей в лицо, некоторые били женщину по лицу и бросали помидоры.

Это жесточайшее действие развернулось на следующий день после «парада» украинских военнопленных в центре Донецка.