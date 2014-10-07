Турчинов поручил опубликовать список депутатов, не голосовавших за антикоррупционный пакет

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя ВР, несмотря на то, что во время избирательной кампании политические силы и народные депутаты говорят о важности принятия антикоррупционных законопроектов, сегодня в сессионном зале “маловато народных депутатов”.

Он поручил секретариату ВР высветить на табло количество народных депутатов, присутствующих в сессионном зале.

Так, на данный момент в сессионном зале из фракции «Батькивщина» присутствует 61 народный депутат, из фракции Партии регионов - 25, из фракции «УДАР» - 40, из группы “Экономическое развитие” - лишь 10, из группы “За мир и стабильность” - 9, из группы “Суверенная европейская Украина” - 24, из фракции ВО “Свобода” - 35, внефракционных - лишь 28.

Депутатов, которые раньше входили во фракцию КПУ (до ее роспуска) нет в сессионном зале, их места свободны.

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Также Турчинов поручил обнародовать “все результаты голосования за пакет антикоррупционных законов”.

По его словам, Украина должна знать на самом деле способствует борьбе с коррупцией, и “кто готов реально с ней бороться”. Турчинов добавил, что все результаты будут опубликованы в газете “Голос Украины” и обнародованы в регионах Украины.

В ложе, где размещаются помощники народных депутатов, установлен плакат с изображением помидора и надписью: “Только коррупционер не голосует за антикоррупционный пакет!”.