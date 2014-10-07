Порошенко: Парламент сегодня должен принять пакет антикоррупционных законов

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Коррупция – самый сильный союзник террористов. И уже сегодня, на внеочередном заседании, ВР должна принять пакет антикоррупционных законов", - написал глава государства.

Напомним, во время встречи с руководителями фракций и депутатских групп 6 октября Порошенко особо акцентировал внимание на принятии закона о Национальном антикоррупционном бюро.

Президент призвал народных депутатов принять внесенные им и правительством антикоррупционные законопроекты в целом.

Глава государства подчеркнул, что принятие антикоррупционных законов важно в контексте выполнения Украиной обязательств перед международными организациями и имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Перенесение или непринятие этих законопроектов создает чрезвычайно серьезные проблемы, и я просил бы, чтобы мы все ответственно отнеслись к этому, поскольку они разработаны при участии многих общественных организаций, и сегодня приобретают достаточно большую общественную огласку», - отметил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, на 7 октября запланировано внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения пакета антикоррупционных законопроектов, подготовленных президентом и правительством Украины.

Предусматривается, что депутаты рассмотрят 5 антикоррупционных законопроектов. В частности, правительственный законопроект «Об основах государственной антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупционная стратегия) на 2014–2017 годы» (регистрационный номер 4284а), а также президентский законопроект «О системе специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции» (регистрационный номер 5085).

Также должны быть рассмотрены правительственные законопроекты «О предотвращении коррупции» (№5113), «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей - юридических лиц и публичных деятелей» (№ 5114), «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно неотвратимости наказания за отдельные преступления против основ национальной безопасности, общественной безопасности и коррупционные преступления» (№ 4448а).

Ранее, 16 сентября, Верховная Рада не поддержала законопроект №5085 "О системе специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции". «За» проголосовали лишь 218 народных депутатов.

Этим законопроектом предлагается создание Национального антикоррупционного бюро, которое будет заниматься борьбой с коррупцией исключительно среди высокопоставленных должностных лиц, а именно: министров, депутатов, судей, прокуроров, военнослужащих высшего офицерского состава, руководителей крупных государственных предприятий и тому подобное.

При условии его голосования нынешним составом Верховной Рады, создание такого бюро возможно уже к концу 2014 года.