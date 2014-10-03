На Луганщине СБУ обнаружила скрытый террористами "Беса" арсенал оружия

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что тайник с оружием обустроили жители Лисичанска Н., 1960 г.р.н., и Б., 1968 г.р., входящие в состав саперной роты бандформирования под руководством террориста Игоря Безлера по прозвищу «Бес».

В целом из тайника изъяты: 48 кг пластида, 6 тротиловых шашек, 135 детонаторов, противопехотные мины МОН-50, противотанковые мины ТМ-62М, автоматы с заряженными магазинами к ним, около 1,5 тыс. патронов к автоматическому оружию.

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Из тайника также изъяты 23 карты местности, записная книжка с контактами боевиков, данные об объектах инфраструктуры региона с GPRS-привязкой.