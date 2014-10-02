По факту попадания снаряда в маршрутку в Донецке открыто уголовное дело - милиция
22:25, 02 октября 2014Политика
1 0
По факту попадания снаряда в маршрутный автобус в г.Донецке, в результате чего погибли 6 человек, правоохранителями открыто уголовное производство.
По факту попадания снаряда в маршрутку в Донецке открыто уголовное дело
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.
«По факту попадания снаряда в маршрутный автобус № 17 в г.Донецке, в результате чего погибли люди, открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство двух и более лиц)», - сказано в сообщении.
Читайте такжеВ Донецке снаряд попал в маршрутку, 1 человек погиб, 3 - ранены
Как сообщал УНИАН, 1 октября в результате боевых действий со стороны боевиков, в маршрутный автобус в Донецке попал снаряд. На месте погибли 6 мирных жителей – 2 человека в самом автобусе, 2 – на остановке, 1 человек – на пешеходном переходе и 1 человек – на остановке на противоположной стороне.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter