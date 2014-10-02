По факту попадания снаряда в маршрутку в Донецке открыто уголовное дело - милиция

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

«По факту попадания снаряда в маршрутный автобус № 17 в г.Донецке, в результате чего погибли люди, открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство двух и более лиц)», - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 1 октября в результате боевых действий со стороны боевиков, в маршрутный автобус в Донецке попал снаряд. На месте погибли 6 мирных жителей – 2 человека в самом автобусе, 2 – на остановке, 1 человек – на пешеходном переходе и 1 человек – на остановке на противоположной стороне.