В Донецке при обстреле школы и автобуса погибли 10 мирных жителей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации. В сообщении отмечается, что сегодня около 10.00 в Киевском районе Донецка боевики "ДНР" из системы залпового огня обстреляли общеобразовательную школу №57, расположенную по улице Яснополянской, 5.

Читайте такжеБоевики начали обстреливать Донецк с 3 часов ночи, обесточены несколько микрорайонов

Снаряд разорвался в 5 м от здания школы, в которой на тот момент находились 238 человек, из которых 70 детей и 28 учителей. Погибли 4 человека, еще 8 получили ранения разной степени тяжести, 7 из пострадавших доставлены в больницы. Среди школьников пострадавших нет.

Осколками повреждены оконные блоки здания школы на первом и втором этажах.

Кроме того, также около 10.00 боевики "ДНР" обстреляли маршрутное такси - автобус "Эталон", который следовал по маршруту №17 "микрорайон Мирный-АС Щегловка". В результате этого инцидента погибли 6 человек, один получил ранение.