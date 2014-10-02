Савченко запугивают большим сроком и запретили вести дневник – адвокат

Об этом в Twitter сообщил один из адвокатов Савченко Николай Полозов.

По его словам, условия содержания в СИЗО-6 жестче, чем в СИЗО-3 в Воронеже.

"Здесь ей запретили держать личные записи - отобрали и порвали дневник", - сообщил Полозов.

Читайте такжеСавченко может стать жертвой "карательной психиатрии" - адвокатКроме того, на Савченко в московском СИЗО пытаются оказывать давление.

"В СИЗО Савченко пытаются "обрабатывать" - подослали опера украинца, родом из Славянска. Тот безуспешно пугает большим сроком", - написал Полозов.