Савченко запугивают большим сроком и запретили вести дневник – адвокат
В московском СИЗО на похищенную украинскую летчицу Надежду Савченко оказывают давление.
Об этом в Twitter сообщил один из адвокатов Савченко Николай Полозов.
По его словам, условия содержания в СИЗО-6 жестче, чем в СИЗО-3 в Воронеже.
"Здесь ей запретили держать личные записи - отобрали и порвали дневник", - сообщил Полозов.
Читайте такжеСавченко может стать жертвой "карательной психиатрии" - адвокатКроме того, на Савченко в московском СИЗО пытаются оказывать давление.
"В СИЗО Савченко пытаются "обрабатывать" - подослали опера украинца, родом из Славянска. Тот безуспешно пугает большим сроком", - написал Полозов.
В СИЗО Савченко пытаются "обрабатывать" - подослали опера украинца, родом из Славянска. Тот безуспешно пугает большим сроком.
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) 2 октября 2014
Справка УНИАН. Украинскую лётчицу Савченко захватили в плен пророссийские террористы в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится в СИЗО в Воронеже. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.
Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в РФ «без документов под видом беженки». Украинские власти заявляют, что Савченко похитили террористы на Донбассе и потом передали России.
В Украине возбудили уголовное производство относительно похищения Савченко. 25 июля Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Савченко до 30 августа, отказавшись выпустить ее под залог. 27 августа Советский районный суд Воронежа продлил срок содержания под стражей Савченко до 30 октября.
В конце сентября стало известно, что Савченко этапировали из воронежского СИЗО в Москву.