Савченко находится в СИЗО в Москве

Об этом сообщают ее адвокаты. "Итак, как я и говорил Надежда Савченко в Москве, в СИЗО-6 в Печатниках. Никаких Санкт-Петербургов", - написал в "Твиттере" один из адвокатов Марк Фейгин.

Читайте такжеВ АП заявили, что выдвижение Савченко в депутаты усложнило ее освобождениеПо его словам, "Савченко попытаются развести на частичное признание вины, отказ от адвокатов и типа сотрудничество со следствием и оперативниками". "Одним словом, дальше будет настоящий саспенс. Драма "Как посадить невиновного и чтобы тебе за это ничего не было"", - написал адвокат.

Другой адвокат Николай Полозов сообщил, что сейчас сНадеждой Савченко

находится защитник Илья Новиков.

Как сообщал УНИАН,вчера адвокаты Надежды Савченко заявили, что ее вывезли из воронежского СИЗО в неизвестном направлении. После этого российские следователи заявили, что украинская летчица, которую удерживают под арестом в России, пройдет психиатрическую экспертизу в Москве.