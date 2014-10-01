Контрразведка СБУ задержала в Лисичанска российского вертолетчика на пути к "ДНР" (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, задержанный - гражданин РФ Николай Копылов, 1971 г.р., старший лейтенант запаса ВС РФ с военной специальности «бортовой техник вертолета Ми-8».

Житель Воронежа 27 сентября незаконно пересек государственную границу Украины и пытался попасть в Донецк, где должен был присоединиться к боевикам террористической организации «ДНР» для участия в боевых действиях против украинских войск, терактах против мирного населения, доставке боеприпасов и перевозке тел убитых боевиками людей.

Читайте такжеСБУ задержала боевика, который сбивал авиацию ВСУУ задержанного изъят российский военный билет. Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что контрразведка СБУ прекратила деятельность диверсионной группы, которая по заданию российских спецслужб была оставлена на освобожденной от террористов территории Константиновского района Донецкой области для подпольной преступной деятельности.