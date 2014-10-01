СБУ обезвредила диверсионную группу в Краматорске

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, подрывную деятельность группы непосредственно координировал из Донецка офицер ГРУ ГШ ВС РФ Александр Паташев.

Установлено, что на протяжении июля-сентября группировка в составе четырех человек собирала разведданные о местах базирования и дислокации подразделений сил АТО в районе Краматорска, Славянска, Константиновки, Красноармейска и передавала их в так называемый штаб ДНР. Для сбора информации о замаскированной технике диверсанты цинично использовали несовершеннолетних детей, которых за горсть сладостей отправляли для «наблюдения».

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Как сообщили местные жители, группировка похищала и истязала патриотически настроенных граждан Украины, а также совершала нападения на транспорт и военную технику. По отдельному заданию группа выслеживала на автодорогах и похищала бензовозы с горючим.

Кроме того, сотрудниками контрразведки обнаружен тайник с большим количеством оружия и взрывчатки, которую группировка планировала использовать для диверсий на освобожденной силам АТО территории Донецкой области.

Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия.