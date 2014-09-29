54% избирателей не согласны жертвовать частью территории в обмен на мир - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса GFK.

Во время опроса респондентам было предложено определиться, какое из двух соображений им ближе: «лучше "плохой мир", достигнутый за счет передачи части украинских территорий под контроль Российской Федерации, чем продолжение войны» или «лучше не сдаваться, продолжать военные действия, но не отдавать агрессору ни пяди украинской земли».

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Самый высокий уровень поддержки тезис о продолжении военных действий получил среди жителей северного региона, киевлян и жителей западного региона Украины (66-65%), самый низкий - среди представителей южного и восточного (40-37%).

Для 31% респондентов ближе оказался первый из предложенных вариантов - «лучше "плохой мир", достигнутый за счет передачи части украинских территорий под контроль Российской Федерации, чем продолжение войны».

Еще 15% респондентов не смогли отдать предпочтение ни первому, ни второму варианту.

Далее респондентам предложили определиться, поддержали бы они мир, достигнутый за счет передачи части украинских территорий под контроль Российской Федерации, если на территории, которую будет передано, окажется «населенный пункт, в котором лично Вы проживаете».

Более трех четвертей опрошенных (76%) не готовы согласиться на такой мир, и лишь 16% готовы пойти на передачу под контроль России своего населенного пункта ради сохранения мира, еще 9% респондентов затруднились ответить.

И если мужчины в большей степени поддерживают тезис о том, что лучше не сдаваться, продолжать военные действия, но не отдавать агрессору ни пяди украинской земли, чем женщины (60% против 49%), то территорию, на которой находится населенный пункт респондента, отдавать под контроль Российской Федерации в обмен на мир почти в равной степени не готовы ни мужчины, ни женщины (78% и 74% соответственно).

Интересным является также и то, что лишь половина представителей южной и восточной Украины, которые согласились с утверждением, что лучше "плохой мир", достигнутый за счет передачи части украинских территорий под контроль Российской Федерации, чем продолжение войны, готовые ради сохранения мира отдать под контроль России населенный пункт, в котором они проживают.

Опрос проводился GfK Ukraine по заказу Общественной организации «Фонд «Открытая политика» в течение 24-28 сентября 2014 года. Объем выборки: 976 респондентов, которые не исключают возможность принять участие в выборах в Верховную Раду Украины, в возрасте от 18 лет (согласно национальной репрезентативной выборки). Опрос проводился методом телефонного интервью (звонки на мобильные номера). Максимальная погрешность - 3,1%