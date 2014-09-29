В АТО заявляют, что продолжают соблюдать перемирие

12:11, 29 сентября 2014
Политика
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины неуклонно соблюдают перемирие.

танк / прес-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.

Сообщение by Пресс-центр АТО.

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"Неуклонно придерживаясь условий перемирия, военнослужащие ВС Украины продолжают несение службы на определенных участках местности востока Украины, осуществляя контроль на блокпостах, опорных и наблюдательных пунктах. Они стремятся к миру и всегда наготове дать достойный отпор террористам", - отмечают в АТО.

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