В АТО заявляют, что продолжают соблюдать перемирие
12:11, 29 сентября 2014Политика
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины неуклонно соблюдают перемирие.
Военнослужащие неукоснительно соблюдают перемирие/ пресс-центр АТО
Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.
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"Неуклонно придерживаясь условий перемирия, военнослужащие ВС Украины продолжают несение службы на определенных участках местности востока Украины, осуществляя контроль на блокпостах, опорных и наблюдательных пунктах. Они стремятся к миру и всегда наготове дать достойный отпор террористам", - отмечают в АТО.
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