В АТО заявляют, что продолжают соблюдать перемирие

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.

Читайте такжеLe Monde: Двое украинских солдат были убиты, несмотря на перемирие

"Неуклонно придерживаясь условий перемирия, военнослужащие ВС Украины продолжают несение службы на определенных участках местности востока Украины, осуществляя контроль на блокпостах, опорных и наблюдательных пунктах. Они стремятся к миру и всегда наготове дать достойный отпор террористам", - отмечают в АТО.