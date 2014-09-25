Порошенко признался, что видел флешмоб "Поговори со мной" и сразу же на него "отреагировал"

Президент Украины Петр Порошенко не исключает проведения крупных ежемесячных встреч с прессой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время пресс-конференции.

Порошенко подчеркнул: ”Мы живем в другой стране и общение с журналистами - другое”. ”Я читаю социальные сети и я видел флешмоб ”Поговори со мной”. Пожалуйста, сразу же отреагировали”, - добавил он.

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”Где вы найдете президента, который так быстро реагирует на флешмобы?”, - отметил президент.

Он напомнил, что ранее большие пресс-конференции с президентом проводились в формате ”ежегодно”. ”Мы будем встречаться чаще. Я не исключаю, что сейчас, в условиях, когда сконцентрировались большие угрозы, эти встречи, возможно, могут быть ежеквартальными или ежемесячными”, - сказал Порошенко.

Напомним, сегодня Петр Порошенко провел пресс-конференцию для представителей центральных и региональных СМИ.

Ранее в сети прошел флешмоб "Поговори со мной", участники которого призывали президента выступить перед народом и объяснить ситуацию, которая сложилась в государстве.