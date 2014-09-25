Порошенко: Груз из России - интервенция, а не гуманитарная помощь

16:36, 25 сентября 2014
Политика
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Порошенко отметил, что если речь идет о гуманитарном конвое, то там должны присутствовать представители Международного комитета Красного креста.

REUTERS

Грузы, которые ввозятся из России через неконтролируемые участки границы, являются интервенцией, а не гуманитарной помощью

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции, передает корреспондент УНИАН.

Президент подчеркнул, что Украина с самого начала заявляла, что готова к сотрудничеству по всем гуманитарным вопросам. 

Он заметил, что если речь идет о гуманитарном конвое, то там должны присутствовать представители Международного комитета Красного креста, которые должны контролировать процесс доставки и распространения помощи в Луганской и Донецкой областях.

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«К сожалению, Россия нарушила правила гуманитарной помощи и отвергла не только сотрудничество с Украиной, но также сотрудничество с Красным крестом. Почему? Потому что, как мы видим, в тех, так называемых, белых гуманитарных грузовиках мы видели как ввозились командная аппаратура, которая ввозилась в Луганск и ввозилась она через тот сегмент границы между Украиной и Россией, который не контролируется нами, без какого-либо привлечения таможенных органов Украины», - сказал Порошенко. Он подчеркнул: «Мы их рассматриваем как интервенцию на территорию Украины». 

По убеждению президента, такие действия России должны быть остановлены в соответствии с Минским протоколом. При этом глава государства напомнил, в частности, что в соответствии с протоколом, с территории Украины должны быть выведены российские войска, должны быть освобождены все заложники, включая Надежду Савченко, Олега Сенцова. По его словам, это должно быть сделано немедленно.

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