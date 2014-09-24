Боевики за выезд в РФ требуют от мужчин призывного возраста по 2 тысячи гривен - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

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"В Краснодонском районе Луганской области главари незаконных вооруженных формирований продолжают требовать у местных жителей деньги. В частности, с мужчин призывного возраста, которые выезжают на территорию России, террористы требуют 2000 гривень за справку из так называемой комендатуры", - сказал Лысенко.

Он также отметил, что из-за нехватки денег в так называемых ДНР и ЛНР, на временно подконтрольныхбоевикам территориях, террористы за выполненную работу рассчитываются с местными жителями пищевыми пайками.