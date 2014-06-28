В Луганской области боевики мобилизуют в свои ряды местных жителей

Как сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко, активизировался набор местных жителей в бандформирования. По его словам, при этом используется реестр жителей, составленный во время проведения в Луганской области незаконного референдума 11 мая.

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Кроме того, боевики патрулируют железнодорожный вокзал с целью набора в свои банды мужчин призывного возраста, утверждает представитель информационного центра СНБО.

Президент на основании решения СНБО продлил режим прекращения огня на востоке Украины. Тем не менее, по данным Минобороны, боевики режима перемирия не придерживаются.