США отказались предоставить Украине статус партнера вне НАТО

Об этом сказал президент Петр Порошенко, комментируя итоги встречи с президентом США Бараком Обамой для телеканала CNN.

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По словам Петра Порошенко, Барак Обама сказал "нет", поскольку у Украины уже есть особый статус на уровне сотрудничества между США и Украиной. "Уровень безопасности и обороны сотрудничества намного выше, чем просто статуса крупного, не входящего в НАТО союзника, например, Аргентины. И мы работаем в особом статусе стратегического партнера США в вопросах обороны и безопасности", - пояснил украинский президент.

Корреспондент CNN уточнил у Петра Порошенко, разочарован ли он отказом. На что глава украинского государства ответил: "Мы получили больше, чем просили".

Отметим, что особый статус партнера США вне НАТО имеют Япония, Южная Корея и Израиль.

Напомним, Петр Порошенко 18 сентября совершил рабочий визит в США, где встретился с президентом страны Бараком Обамой, вице-президентом Джо Байденом, руководителем госдепартамента Джоном Керри.