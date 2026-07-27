Зачем летом кладут фольгу под цветочные горшки: у испанского трюка есть несколько преимуществ

Эта простая хитрость поможет уменьшить количество грязи и влаги на мебели, а также немного поддержать растения в жаркие дни.

Летом уход за растениями усложняется из-за жары, быстрого испарения влаги и длительного пребывания на солнце – поэтому садоводы все чаще прибегают к простым лайфхакам, и один из них предполагает использование обычной алюминиевой фольги под горшками, пишет La Razon.

Главная причина популярности этого трюка – защита поверхностей, на которых стоят растения. Глиняные и терракотовые горшки пористые и впитывают часть воды во время полива, а влага со временем проникает к основанию и может повредить деревянную мебель или другое чувствительное покрытие.

Так, лист фольги между горшком (или его поддоном) и поверхностью создает барьер, уменьшающий прямой контакт с влагой – правда, он не заменяет поддон и не решает проблем с дренажом, а лишь дополнительно защищает мебель.

Видео дня

По словам авторов материала, фольга также облегчает уборку: во время полива вокруг горшка часто рассыпается земля, листья или частицы субстрата, и если зона накрыта фольгой, собрать мусор гораздо проще – достаточно просто заменить лист.

Как отмечается, ещё одно преимущество касается испарения. Жара ускоряет высыхание воды как в субстрате, так и в поддоне горшка, а частичное накрытие фольгой снижает воздействие воздуха и солнца, поэтому влага исчезает медленнее. Впрочем, эффект ограничен и не отменяет необходимости правильного полива – избыток влаги при плохом дренаже может привести к появлению плесени или гниению корней.

Кроме того, фольга способна отражать свет и направлять часть лучей на нижние листья растений – это особенно полезно для горшков у окон или на террасах.

В то же время рекомендуется не перекрывать дренажные отверстия горшка: фольгу можно класть только под поддон или в качестве защиты поверхности. Также рекомендуется своевременно удалять воду, скопившуюся в поддоне, если растение не нуждается в постоянной влаге, ведь многие виды не выдерживают длительного контакта корней с водой.

Сад-огород

Ранее мы писали о растениях, которые не нравятся слизням из-за резкого запаха, жестких листьев или ядовитости, – среди них лаванда, декоративный лук, наперстянка и пионы. Такой подбор культур помогает садоводам защитить грядки от вредителей без ловушек и химии.

Вас также могут заинтересовать новости: