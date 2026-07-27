Бессонница изменяет мозг: исследователи объяснили, что происходит с мышлением и эмоциями

Учёные проанализировали десятки исследований, которые свидетельствуют о том, что плохой сон вызывает изменения в мозге.

Нарушения сна, в частности бессонница, могут приводить к заметным структурным изменениям в участках мозга, отвечающих за внимание, принятие решений и контроль эмоций. Как пишет The Independent, к такому выводу пришли авторы нового исследования.

Отмечается, что предыдущие научные работы уже показывали: плохой ночной сон влияет не только на самочувствие на следующий день. Он также может вызывать ухудшение когнитивных функций и снижать способность человека контролировать свои эмоции.

В настоящее время ученые выделяют два основных типа нарушений сна. К первому относятся парасомнии – состояния, при которых нарушается ход циклов сна. Ко второму – дисомнии, когда человеку трудно заснуть или поддерживать сон.

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В новой работе исследователи провели один из самых масштабных анализов того, как различные нарушения сна связаны с изменениями в головном мозге.

Результаты, опубликованные в журнале Scientific Reports, в будущем могут помочь врачам раньше диагностировать такие состояния и подбирать лечение с учётом конкретного типа расстройства, говорится в статье.

Что именно происходит в мозге

В ходе анализа ученые обобщили данные 57 исследований, в которых с помощью методов визуализации сравнивали изменения мозга при дисомниях и парасомниях.

"Становится все важнее понять, что именно происходит в мозге. Объединив результаты многих исследований, мы получили более четкое представление о том, как расстройства сна влияют на его структуру и функции, а также определили, на чем следует сосредоточиться в дальнейшем", – пояснил когнитивный нейробиолог из Международного университета Флориды Мэтью Сазерленд.

По его словам, поскольку проблемы со сном испытывают очень многие люди, понимание процессов, происходящих в мозге, является ключом к разработке более эффективных методов лечения, диагностики и персонализированной терапии.

Исследователи установили, что такие проявления парасомнии, как лунатизм, расстройство с кошмарными сновидениями и ночные кошмары, связаны с изменениями в задней поясной коре головного мозга. Эта область участвует в формировании мотивации, принятии решений и регуляции эмоций.

По мнению учёных, именно эти изменения могут объяснять перепады настроения, особенности поведения и трудности с эмоциональным контролем, которые нередко возникают у людей с такими расстройствами.

Кроме того, полученные результаты согласуются с предыдущими наблюдениями, свидетельствовавшими о снижении эффективности выполнения задач у людей, страдающих бессонницей.

Кроме того, и парасомнии, и дисомнии были связаны со снижением активности таламуса – структуры мозга, которая фильтрует поступающую информацию, помогает поддерживать концентрацию внимания и участвует в сложных мыслительных процессах.

По словам исследователей, такие изменения могут объяснять проблемы с концентрацией внимания и повышенный риск травм, который часто наблюдается у пожилых людей с нарушениями сна.

В будущем ученые планируют более подробно изучить отдельные виды парасомний, в частности лунатизм и нарушения, связанные со сновидениями.

"Полученные результаты свидетельствуют о том, что структурные изменения, связанные с расстройствами сна, могут нарушать работу взаимосвязанных сетей мозга, что, вероятно, влияет на когнитивные функции, эмоциональное состояние и мотивацию", – подытожили авторы исследования.

В целом, как отмечают специалисты, новые выводы могут помочь разработать более эффективные методы лечения нарушений сна, а также защитить участки мозга, отвечающие за внимание, принятие решений и регуляцию эмоций.

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