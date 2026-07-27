Минимальная пенсия в Венгрии не менялась 19 лет: сколько она составляет

Как правило, минимальную пенсию получают те, кто большую часть жизни проработал за границей и успел накопить в Венгрии лишь небольшой стаж.

Минимальная пенсия по возрасту в Венгрии в 2026 году остается на том же уровне, что и 19 лет назад. Однако фактически эту сумму получают очень немногие, пишет hovege.hu.

Отмечается, что минимальный размер пенсии по возрасту в Венгрии не меняется с 2008 года и составляет 28 500 форинтов (около 4000 грн). Изначально она была введена для определения минимальной суммы полной пенсии по возрасту. То есть для установления нижнего предела, ниже которого полная пенсия быть не может.

Сегодня такую сумму обычно получают те, кто большую часть жизни проработал за границей и успел накопить в Венгрии лишь небольшой стаж. В этом случае, помимо венгерского пенсионного минимума, человеку может выплачиваться ещё и пенсия из-за границы.

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Другая ситуация – когда человек работал в Венгрии постоянно, однако не отчитывался и не платил взносы. В 1990-х годах это было довольно распространённым явлением, из-за чего у многих людей значительная часть отработанных лет фактически "исчезла" из страхового стажа.

Для получения полной пенсии по возрасту требуется 20 лет страхового стажа: те, у кого стаж меньше, но не менее 15 лет, могут претендовать на частичную пенсию по возрасту. Если стаж ещё меньше, то человек может получать пособие по старости.

Какую роль играет минимальная пенсия

Минимальная пенсия по возрасту в Венгрии сегодня используется прежде всего в связи с пенсионными выплатами социального страхования. Так было не всегда: раньше этот показатель служил ориентиром для десятков различных социальных и других выплат.

Однако в 2022 году тогдашнее правительство решило ввести новую концепцию: фонд социального прогнозирования, размер которого также составляет 28 500 форинтов (около 4000 грн). С 2023 года размер социальных выплат и субсидий рассчитывается уже не на основе минимальной пенсии по возрасту, а на основе социального прогнозирования.

То есть фактически правительство тогда ввело новую концепцию, чтобы лучше разграничить систему социальных выплат и пенсий, однако никаких существенных или положительных изменений это не принесло ни в одной из сфер.

В каких случаях учитывается минимальный размер пенсии по возрасту

Полная пенсия по возрасту. Ее размер не может быть меньше минимальной суммы пенсии по возрасту, установленной отдельным законом.

Исключительная пенсия по возрасту. Разрешенный размер такой выплаты не может превышать полутора минимальных размеров полной пенсии по возрасту и в то же время не может быть меньше 50 % этой суммы. Таким образом, в 2026 году минимум составляет 14 250 форинтов (примерно 2000 грн), а максимум – 42 750 форинтов (около 6000 грн).

Исключительное повышение пенсии. Его размер не может превышать 25 % минимальной суммы полной пенсии по возрасту и не может быть меньше 10 % этой суммы.

Теоретическая пенсия в международных пенсионных делах (в пределах ЕС или по соглашениям). Это сумма, которая полагалась бы заявителю, если бы весь его страховой стаж (и зарубежный, и венгерский) был приобретен исключительно в Венгрии. Согласно закону, эта теоретическая сумма не может быть меньше минимального размера пенсии по возрасту, то есть 28 500 форинтов (около 4000 грн).

Пенсии в Европе – главные новости

В июне 2026 года стало известно, что Германия, в соответствии с рекомендациями, поддержанными канцлером Фридрихом Мерцем, планирует постепенно повысить пенсионный возраст примерно до 70 лет в начале 2090-х годов. Этот шаг призван обеспечить устойчивость пенсионной системы в условиях старения населения.

В марте сообщалось, что средняя пенсия в Швеции составляла 1850 евро в месяц, в Италии – 1600 евро/месяц, в Германии – 1500 евро/месяц, а во Франции – 1400 евро в месяц. При этом фактический возраст выхода на пенсию в Испании составляет 61,8 года, в Италии – 62 года, а во Франции – 62,2 года.

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