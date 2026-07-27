Что делать, если в парке вас сбил велосипед или самокат: ответ юриста

Юрист объяснил, как наказать велосипедиста или самокатчика за наезд на человека в парке.

Если вас в зоне общего пользования, где нет отдельной велодорожки, сбил велосипедист или пользователь электросамоката, необходимо обратиться за медицинской помощью, вызвать полицию, найти свидетелей и сохранить возможные видеозаписи. Об этом в комментарии УНИАН заявил адвокат, кандидат юридических наук Владимир Пищида.

По его словам, движение велосипедов и электросамокатов в парках регулируется, но отдельных правил нет.

"Отдельных правил именно для парков нет, однако пользователи велосипедов и электросамокатов обязаны соблюдать Правила дорожного движения и передвигаться безопасно. Кроме того, администрация парка может устанавливать собственные правила пользования территорией", – сказал он.

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Юрист подчеркнул, что в первую очередь ответственность несет лицо, управлявшее велосипедом или самокатом. Компания по прокату или администрация парка могут нести ответственность только при наличии их вины, например, в случае технической неисправности транспорта или ненадлежащей организации безопасности.

Он пояснил, что если вы пострадавший, то необходимо обратиться за медицинской помощью, вызвать полицию, зафиксировать место происшествия, найти свидетелей и сохранить возможные видеозаписи. Это поможет установить виновного и возместить причиненный ущерб.

"Можно ли наказать виновного, если он скрылся? Да. Личность можно установить с помощью камер видеонаблюдения, показаний свидетелей или информации от службы проката. Побег с места происшествия не освобождает от ответственности. Потерпевшим нужно в первую очередь обращаться в полицию. Также стоит сообщить администрации парка, особенно если на территории есть камеры видеонаблюдения или другие доказательства, которые могут помочь установить обстоятельства происшествия", – пояснил Пищида.

Новые правила для пользователей электросамокатов – что предлагают

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде предлагают признать пользователей электрических самокатов участниками дорожного движения и установить для них соответствующие правила.

В частности, авторы законопроекта отмечают, что стремительный рост численности легкого персонального электрического транспорта, в частности электрических самокатов, моноколес и гироскутеров, привел к возникновению правовой неопределенности в сфере регулирования дорожного движения.

Они также отмечают, что на сегодняшний день пользователи указанных средств передвижения не имеют четко определенного правового статуса как самостоятельных субъектов дорожного движения (водителей или пешеходов). Это затрудняет правовую квалификацию их действий, делает невозможным эффективное привлечение правонарушителей к юридической ответственности и создает угрозу безопасности дорожного движения как на проезжей части, так и в пределах пешеходных зон.

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