Число погибших из-за удара по выставке возросло: организатора взяли под стражу

Он сказал, что осознает свою ответственность.

Число погибших в результате российского удара по Бучацкому району Киевской области 24 июля, где проходила выставка вооружений, увеличилось до 11. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"В результате полученных ранений в больнице скончался 66-летний мужчина, гражданин Украины, дипломат Мальтийского ордена. Таким образом, общее число жертв вражеской атаки увеличилось до 11", - говорится в сообщении.

При этом сообщили, что сегодня суд избирает подозреваемому, организатору выставки, меру пресечения.

Видео дня

"Прокуратура, учитывая все имеющиеся риски, настаивает на содержании под стражей без права внесения залога", - отмечают в Офисе генерального прокурора.

В Киеве проходит судебное заседание, на котором должна быть избрана мера пресечения главному организатору выставки вооружений Василию Гончаруку. Радио "Свобода" показало видео его выступления в зале суда.

"Полностью осознаю свою ответственность", - сказал Гончарук.

При этом он подчеркнул, что будет сотрудничать со следствием.

Гончарук рассказал, что также получил несколько осколочных ранений в ногу и спину. По его словам, он передал правоохранителям всю информацию о мероприятии, а также доступ к телефонам.

Гончарук попросил не заключать его под стражу, а назначить домашний арест. Прокурор Иван Вараница ранее заявил в суде, что часть переписки об организации мероприятия уже удалена, сайт ассоциации стал недоступен, а участникам якобы давали указания удалять информацию из мессенджеров.

Впоследствии корреспондентка "Радио Свобода" сообщила, что суд избрал меру пресечения организатору мероприятия на полигоне Киевской области Василию Гончаруку - содержание под стражей без внесения залога.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, сначала поступала информация, что российский удар 24 июля был нанесен по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения.

Позже начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что место, где в результате попадания российских ракет погибло не менее 10 человек и 100 получили ранения, не является военным полигоном, это - частный спорткомплекс.

По словам Игната, объект, по которому был нанесен удар, не имеет никакого отношения к ВСУ.

Украинский совет оружейников сообщил, что вражеский ракетный удар был нанесен в Киевской области по объекту, где находились представители украинской оборонной промышленности.

В ведомстве подчеркнули, что информация о точном месте нахождения участников публично не распространялась. Обстоятельства удара устанавливают компетентные органы.

Также команда Совета оружейников подчеркнула, что не была организатором мероприятия.

Вас также могут заинтересовать новости: