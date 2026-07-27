Может ли Иран атаковать Украину: Селезнев оценил риски

Эксперт проанализировал вероятность ракетного удара режима аятолл.

Иран вряд ли нанесет прямой удар по Украине, а его угрозы могут остаться лишь громкими заявлениями, как это уже было ранее. Об этом в комментарии УНИАН сказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

"В определенной степени эти заявления являются пустыми словами. Хотя Иран располагает ракетами, в частности баллистическими, способными преодолевать такие расстояния, их траектория будет проходить через территорию третьих стран. А применение ракетного оружия через их воздушное пространство фактически может расцениваться как акт вооруженной агрессии", – отметил Селезнев.

По его словам, в таком случае ракеты должны были бы пролететь через воздушное пространство соседних с Ираном стран. В частности, возникает вопрос: готовы ли будут закрыть на это глаза Азербайджан и Турция, или же отреагируют дипломатически или даже военным образом.

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"Я думаю, что представители режима аятолл также будут учитывать эти риски. А пустые заявления – это для них традиция", – подчеркнул Селезнев.

Эксперт также отметил, что представители иранского режима каждый раз пытаются упрекнуть Украину.

"Мол, из-за действий Украины они несут потери, но при этом умалчивают о том, что сами являются одним из спонсоров российской армии. Иран поставляет ей, в частности, те самые "Шахеды", которые каждую ночь убивают мирных украинцев. Поэтому все эти разговоры, как говорится, для бедных. А что касается возможного акта вооруженной агрессии со стороны Ирана, то у меня есть серьезные сомнения. Очевидно, что иметь желание и иметь возможность – это разные вещи", – подчеркнул Селезнев.

В то же время говоря о том, может ли режим аятолл прибегнуть к провокациям или террористическим актам, эксперт отметил, что эту угрозу следует оценивать серьезно, поскольку Иран имеет значительный опыт проведения таких операций.

Как Иран помогает российской агрессии против Украины

"Как известно, в Украине работает посольство Исламской Республики Иран. Я до сих пор удивляюсь, почему мы поддерживаем дипломатические отношения со страной, которая де-факто является спонсором российской армии в её террористической деятельности против Украины. В то же время украинские спецслужбы противодействуют шпионам и диверсантам со стороны Российской Федерации, поэтому, думаю, такие риски существуют, но они вполне контролируемы нашими спецслужбами", – отметил эксперт.

По его мнению, Украина должна на всех международных площадках подчеркивать непосредственную причастность оборонно-промышленного комплекса Ирана к поддержке России. В частности, следует подчеркнуть, что на начальном этапе применения дронов именно иранские военнослужащие и специалисты оснащали и запускали их с территории РФ в сторону Украины. В результате этих атак гибли мирные украинцы. Кроме того, иранские специалисты обучали российских военных использовать эти дроновые системы.

"И сейчас Иран не только поставляет оружие – дроны и комплектующие, но и передает оборудование и определенную номенклатуру боеприпасов для нужд российской армии. То есть фактически Иран является стороной конфликта. А Украина как государство, страдающее от неспровоцированной вооруженной агрессии Российской Федерации, имеет право использовать все доступные ей средства, чтобы снижать вражеское давление, в частности атакуя корабли, обеспечивающие военную логистику российской армии", – подчеркнул Селезнев.

Может ли Иран передать России новое оружие

Также бывший пресс-секретарь Генштаба ответил на вопрос, насколько вероятно, что Иран попытается отомстить Украине "руками России" – в частности, передав российским военным баллистические ракеты, ракетные комплексы или новые технологии.

"Я думаю, что у Ирана и без того немало проблем, ведь он де-факто находится в состоянии войны с Соединёнными Штатами Америки и Израилем. К тому же Иран умудрился окончательно испортить отношения со странами Персидского залива, атаковав их без всякого повода. Поэтому, думаю, он скорее будет придерживать оружие для себя, чем увеличивать объемы его поставок российской армии или передавать ей больше боеприпасов", – убежден Селезнев.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 25 июля, в субботу, президент Владимир Зеленский обнародовал информацию о нанесении ударов по российским кораблям в акватории Каспийского моря, которые были задействованы в транспортировке военных грузов из Ирана.

Со своей стороны Министерство иностранных дел Ирана выступило с осуждением, как утверждается, украинской атаки на иранское коммерческое судно.

При этом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что украинская атака на иранское торговое судно "не может остаться без ответа".

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