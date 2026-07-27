Украинская разведка перехитрила Кремль, но теперь нужна решимость от Трампа, - полковник

Украина демонстрирует миру, что Путин не может защитить стратегические активы РФ.

После того, как под Москвой разбился современный российский истребитель Су-57, российское военное руководство переживает шок, поскольку самолет, вероятно сбила собственная система ПВО. Но, как пишет британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для The Telegraph, остается открытым вопрос, стал ли инцидент вмешательством в систему со стороны украинской разведки.

Он напомнил, что это событие совпало с украинским ударом по иранскому танкеру в Каспийском море. Судно, как заявил президент Владимир Зеленский, перевозило российское оружие, которое должно было усилить иранские операции против американских солдат на Ближнем Востоке.

"Независимо от того, подтвердятся ли в итоге все детали или нет, эти два события вместе могут стать поворотным моментом в этой войне", - считает автор.

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Он пояснил, что на протяжении всей военной истории превосходство в разведке часто оказывалось более решающим фактором, чем превосходство в огневой мощи. После операции "Паутина" всем стало ясно, что Украина может проводить сложные операции на российской территории.

"Если сообщения о сбитом Су-57 окажутся правдивыми, они указывают на то, что СБУ проникла не только в российскую связь, но и в саму структуру противовоздушной обороны Путина. Его одержимость личной безопасностью и выживанием создала многоуровневую защиту вокруг Кремля, но эти же уровни могут иметь свои уязвимости", - написал он, добавив, что "если Украина также несет ответственность за срыв поставок российского оружия в Иран, то последствия этого выходят далеко за пределы Европы".

Он предположил, что в соответствии с военным искусством "наносить удары не просто туда, где противник наиболее слаб, а туда, где сочетаются политические, военные и стратегические факторы", Украина начала наносить удары, которые не только ослабляют боеспособность РФ, но и выявляют "неспособность Кремля защитить собственные стратегические активы. Тем самым укрепляется более широкий западный альянс.

Он пишет, что во время визита в США Владимиру Зеленскому нужно будет предъявить убедительные аргументы о том, что "Россия поставляет оружие и материальные средства, которые в конечном итоге могут угрожать американским военнослужащим на Ближнем Востоке". Одновременно с этим РФ теряет контроль над собственным воздушным пространством над Москвой. Тогда, считает он, президенту Дональду Трампу будет трудно возражать против предоставления Украине "всего необходимого для завершения начатого дела".

"Если Кремль больше не может гарантировать безопасность собственной столицы и защитить свои самые современные самолеты от уничтожения в собственном воздушном пространстве, то аура непобедимости, которая поддерживала режим Путина на протяжении четверти века, начинает трескаться", - написал автор.

Он отметил, что если решимость американцев укрепится, а украинская разведка продолжит все так же будет обыгрывать Кремль, то война перейдет к заключительной фазе.

Как Россия потеряла суперсовременный самолет

Напомним, что 23 июля в Подмосковье потерпел крушение военный самолет. Полет, как сообщалось, был тренировочным. Пилот успел катапультироваться.

Упавший самолет, по всей виимости, - это истребитель Су-57Д, двухместная учебная версия истребителя, как предположили журналисты. В момент крушения он мог выполнять демонстрационный полет.

После этого в пабликах распространилась версия о возможном украинском кибервмешательстве в управление российской системой ПВО, которое привело к аварии российского истребителя Су-57. Как считает эксперт Богдан Долинце, такой вариант нельзя отвергать, но на сегодняшний день подтверждений в его пользу нет.

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