В 1929 году на Гавайи завезли японских птиц: теперь они отбирают еду у местных видов

Птица обосновалась по всему архипелагу и стала одной из самых многочисленных наземных птиц Гавайев.

В 1929 году на Гавайи была завезена небольшая птица из Японии для борьбы с насекомыми-вредителями - японская белоглазка, также известная как меджиро. Власти надеялись, что она будет питаться насекомыми, вредными для сельского хозяйства. Вместо этого птица обосновалась по всему архипелагу и стала одной из самых многочисленных наземных птиц Гавайев. Однако, как пишет Times of India, ее распространение создало экологическую проблему - дефицит еды для местных видов.

Японские белоглазки питаются насекомыми, фруктами и нектаром и адаптировались к различным средам обитания, включая лесные и сельскохозяйственные угодья. Их способность использовать различные источники пищи и среды обитания помогла им стать одними из самых распространенных птиц на Гавайских островах.

Проблема заключалась не в том, что японские белоглазки напрямую нападали на местных птиц. Вместо этого они могли конкурировать с ними, используя схожие источники пищи. Исследование, опубликованное в журнале Ecological Monographs, выявило конкуренцию между японскими белоглазками и несколькими видами лесных птиц Гавайев, в частности, таких как "Ииви" и "Элепайо".

Видео дня

Более позднее исследование также обнаружило, что после 2000 года у молодых особей всех исследованных местных видов наблюдалась меньшая масса тела в районах, где увеличилась численность белоглазок. У многих также были более короткие клювы и лапки, а меньший размер тела был связан с уменьшением выживаемости у нескольких видов. В тот же период было установлено, что находящаяся под угрозой исчезновения популяция птиц вида "Акепа" на Гавайях стала нежизнеспособной.

Ранее УНИАН уже рассказывал об инвазивном виде деревьев. Так, в 1937 году в ботаническом саду на Таити посадили декоративное дерево миконию, которое стало затем превратилось в серьезную угрозу для тропических лесов.

Вас также могут заинтересовать новости: