Пассажирам в аэропорту Кишинева становится тесно в терминалах, и там возводят новые навесы

Как следует из проекта строительства, новые сооружения это простые навесы, а не полноценные помещения.

В аэропорту Кишинева решили оперативно построить навесы у выходов на посадку. Как пишет avianews, строительство уже начато и связано с нехваткой мест в терминале на фоне летнего пика авиаперевозок.

Отмечается, что строители уже возводят навесы возле терминала со стороны стоянок самолетов, в которых пассажиры будут ждать посадки в автобус для доставки к самолету. В издании отмечается, что ввод объекта в эксплуатацию планируется уже в ближайшее время.

Руководство аэропорта заявило, что конструкции будут оснащены освещением и системами кондиционирования воздуха, чтобы обеспечить более комфортные условия ожидания перед посадкой. Однако, как отмечается, проект строительства показал, что новые сооружения – это простые навесы, а не полноценные помещения.

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Поездки через Молдову – последние новости

Как сообщал УНИАН, аэропорт Кишинева из-за войны является одним из самых популярных транзитных узлов среди украинцев, выезжающих за границу.

Украинцы вынуждены выезжать за границу через аэропорты соседних государств. Практически сразу особой популярностью начал пользоваться маршрут через Молдову – сначала в большей степени для жителей южных и восточных областей Украины, а затем и для путешественников из более отдаленных регионов.

Таким образом, аэропорт "Кишинев", являющийся единственным международным в стране, получил импульс для развития – еще никогда он не принимал и не отправлял такое огромное количество рейсов.

В апреле "Укрзализныця" совместно с молдавскими коллегами организовала тестовую поездку до станции Ревака, расположенной недалеко от международного аэропорта Кишинева. На станции пассажиров ждет бесплатный шаттл до аэропорта столицы Молдовы.

Как пояснили в "Укрзализныце", при условии значительного спроса со стороны путешественников поезд Киев – Кишинев будет курсировать до аэропорта столицы Молдовы на постоянной основе.

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