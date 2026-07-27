Молодую кукурузу не обязательно варить - есть другой метод готовки.

Любая украинская хозяйка знает, как сварить кукурузу - нужно лишь очистить початок от листьев, выложить их в кастрюлю, сверху разместить сам овощ, залить холодной водой, посолить и готовить 10-15 минут. Это самый простой метод, но не самый лучший - эксперты издания The Kitchn рассказали, как приготовить кукурузу, чтобы она была еще вкуснее.

Как вкусно приготовить кукурузу - что с ней можно сделать

Авторы издания пишут, что испробовали несколько вариантов приготовления кукурузы - они запекали овощ в микроволновке, жарили на гриле, варили, и среди восьми разных методов нашли самый лучший.

В микроволновке

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Сначала авторы The Kitchn решили выяснить, как приготовить кукурузу в микроволновке, так как этот способ оказался одним из самых популярных и простых. Нужно было лишь завернуть очищенные початки во влажные бумажные полотенца и положить в микроволновку на 5 минут. В итоге кукуруза стала сухой и сморщенной, зерна высохли, уменьшились в размере и превратились в маленькие зернышки, и даже большое количество масла не спасло ситуацию. Так что этому методу авторы материала поставили оценку 1 из 10.

В мультиварке

Следующий способ, который было решено протестировать - приготовление кукурузы в мультиварке. Початки необходимо очистить, разрезать пополам, выложить в чашу, затем готовить под высоким давлением 5 минут, быстро сбросить давление и вынуть початки.

Кукуруза получилась похожей на вареную, с крупными, сочными и ярко-желтыми зернами. Она не высохла и осталась мягкой, не переваренной и не разваренной. Добавление растопленного масла сверху улучшило вкус, так что этот метод получил оценку 7 из 10.

На масляной бане

Еще один вариант, как приготовить молодую кукурузу - сделать масляную баню. Для этого нужно довести до кипения большую кастрюлю с молоком или водой, добавить сливочное масло и соль и варить кукурузу 8-10 минут. Овощ получился идеально сочным и мягким, но не разваренным. Вкус молока не чувствовался, поэтому авторы издания не уверены, что его обязательно нужно добавлять. Тем не менее оценка метода была высокой - 7,5 из 10.

В духовке

Если вы не могли найти рецепт, как приготовить кукурузу в духовке, то попробуйте сделать все по рекомендации авторов The Kitchn. Целые початки нужно разместить на решетке и запекать 35 минут при температуре 175 градусов Цельсия.

Кукуруза пахла потрясающе уже в самом начале готовки - кожура подгорела и почернела, а после того как была отправлена в мусорное ведро, оказалось, что кукуруза внутри мягкая, ароматная и сочная. Она не почернела и не сморщилась, была ярко-желтой, вкусной и привлекательной. Метод получил оценку 7,7 из 10, подтвердив свою популярность.

На гриле с кожурой и без

Второй по простоте метод, если не учитывать варку. В The Kitchn рассказали, как приготовить кукурузу на гриле и насколько хорош этот способ. Нужно просто завернуть очищенные початки в фольгу вместе с кусочком сливочного масла, готовить в течение 15 минут, затем убрать фольгу и подать овощ к столу.

Кукуруза получилась идеально приготовленной и хрустящей. Она была нежной, ярко-жёлтой и сочной. В местах соприкосновения с грилем она немного подрумянилась, однако вкус был немного пресным. Кукуруза, приготовленная таким образом, получила оценку 7 из 10.

Интересно, что второй способ приготовления кукурузы на гриле, прямо с кожурой, получил самую высокую оценку - 10 из 10. Он простой и быстрый - нужно срезать с кукурузы волокна и положить початки прямо в кожуре на гриль. Готовить 15 минут, регулярно переворачивая. Кукуруза осталась идеально сочной, ярко-жёлтой и влажной. Обугленная кожура придала кукурузе глубокий дымный вкус, пикантный и насыщенный.

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