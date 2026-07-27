Угрожает ли Украине дефицит дизеля: эксперт рассказал о ситуации на топливном рынке

Из-за нехватки топлива на рынке к стоимости добавляется около 7 гривень.

На украинском рынке возник дефицит дизельного топлива, который уже оказывает давление на цены на АЗС. В то же время ситуация пока не переросла в масштабный дефицит, сообщил УНИАН основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин.

По его словам, сейчас проблема заключается не в полном отсутствии дизельного топлива на АЗС, а в более сложной и дорогостоящей его поставке. Из-за этого дополнительные расходы закладываются в конечную цену для потребителей.

"Цена на дизельное топливо будет достаточно высокой, потому что сейчас его не хватает. Но нельзя говорить, что будет дефицит. Нет, он трансформируется в высокую цену – где-то 95 грн за литр", – сказал он.

Видео дня

Леушкин объяснил, что в нормальных условиях дизельное топливо могло бы стоить дешевле. По его оценке, без проблем с поставками через границу цена была бы на уровне 83–84 гривень за литр. Однако из-за нехватки топлива на рынке к стоимости добавляется около 7 гривень.

"3–4 гривни остаются у импортеров, которые сейчас наживаются на этой ситуации. И 3–4 гривни мы дополнительно платим за логистику, потому что Дунай без воды", – отметил Леушкин.

По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать поставки дизеля. Одним из факторов остается логистика через Дунай, которая осложнилась из-за низкого уровня воды.

"Что-то должно произойти. Либо цены на газойл (один из компонентов дизельного топлива, – УНИАН) немного снизятся, либо, возможно, в Дунае станет больше воды, чтобы лодки могли плыть. Или ничего этого не произойдет, и тогда цена превысит 100 гривень", – предупредил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что точный прогноз сделать сложно, поскольку ситуация зависит от погодных условий.

"Но я точно не смогу вам предсказать погоду. И вообще никто не может прогнозировать погоду на 100%", – добавил Леушкин.

Блокада портов и цена на дизель – последние новости

По данным портала Минфина, цены на дизельное топливо в Украине за выходные выросли на 2,95 грн (+3,5%) – до средней отметки в 88,18 гривни за литр. Таким образом, дизельное топливо приблизилось к историческому рекорду в 91,4 грн за литр, зафиксированному 15 апреля этого года.

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко сообщал, что из-за роста рисков транспортные суда отказываются заходить в украинские порты на Черном море шестой день подряд, поэтому экспорт аграрной продукции по морю приостановился.

Вас также могут заинтересовать новости: