Спор демократов с Трампом о санкциях ставит под угрозу поддержку Украины, - The Telegraph

Администрация Трампа хочет ввести пошлины в размере до 100% в отношении пяти стран, импортирующих нефть из России.

Демократы рискуют подорвать поддержку Украины со стороны США, выступая против санкций в отношении стран, закупающих нефть у России. Об этом пишет The Telegraph.

Администрация президента США Дональда Трампа собирается ввести пошлины в размере до 100% в отношении пяти стран, импортирующих наибольшие объемы нефти из России. В издании отметили, что речь, вероятнее всего, идет, в частности, о Китае, Турции и Индии.

Такой шаг мог бы значительно ограничить один из ключевых источников дохода для Кремля, однако высокопоставленные демократы, в том числе потенциальные кандидаты в президенты на выборах 2028 года, утверждают, что эта мера также станет "троянским конем", предоставив Трампу новый способ введения пошлин.

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По словам демократов, президент США уже ранее продемонстрировал склонность к злоупотреблению полномочиями в области введения пошлин. Они считают, что одобрение данной схемы санкций подтолкнет Трампа к введению новых пошлин.

В издании добавили, что этот спор ставит под угрозу законопроект, предложенный сенатором Линдси Грэмом, который перед своей смертью 11 июля заявил, что санкции позволят сохранить экономическое давление на Москву.

В первоначальной редакции закон Грэма предусматривал 500-процентные пошлины для покупателей российской нефти. Однако позже размер пошлин решили пересмотреть.

Уже на следующей неделе в Сенате может пройти голосование по этому законопроекту. Однако перед этим он должен получить поддержку всех сенаторов.

Несмотря на двухпартийную поддержку, демократы выступают против любого предложения, связывающего санкции и пошлины. Они опасаются, что это может создать прецедент, в соответствии с которым Белый дом сможет вводить еще большие пошлины в будущем.

"Трамп продемонстрировал, что злоупотребляет полномочиями по введению пошлин крайне безответственным образом, что наносит ущерб нашей экономике. Я знаю, что мы работаем над тем, чтобы ограничить эти полномочия, и именно на это я буду обращать внимание. Особенно с учетом растущего влияния Украины действительно пришло время сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать её. Но для меня очень важны детали", - заявил сенатор Кори Букер, который является потенциальным кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2028 года.

Реакция республиканцев

Сенатор-республиканка из Аляски Кэти Бритт раскритиковала демократов за то, что они выступают против введения пошлин.

"Неужели они ненавидят Трампа больше, чем действительно хотят помочь Украине? Среди демократов нашлось немало людей, которые выступили и сказали: "Это правильный шаг. Сейчас самое время это сделать". И я верю, что в конечном итоге другие последуют их примеру", - сказала она

Сенатор-республиканец от штата Канзас Джерри Моран, комментируя споры по поводу санкций, назвал их "печальными".

В законопроект о санкциях против РФ хотят включить Иран

Ранее стало известно, что лидер большинства в Сенате, республиканец от штата Южная Дакота Джон Тун планирует добавить в законопроект о санкциях против России, который сейчас рассматривается в верхней палате, положение о введении санкций против Ирана.

По словам Туна, он уже провел переговоры с демократами и республиканцами, и они поддержали эту идею. Также он предлагает ввести санкции против союзника Ирана в Ливане – "Хезболлы".

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